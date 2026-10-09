En una íntima conversación con Sandra Barneda, ha sido la presentadora la que le ha confesado que le ha sorprendido su sinceridad y "entereza", algo que Náyades ve como una forma de ser honesta con ella misma. Sin duda, el punto de inflexión de Náyades fue tras la irrupción de Nacho en la hoguera de las chicas, en donde esta aseguró delante de él que tenía "dudas". Y, según ha recordado, "así lo sentía".

Náyades ha estado presente en el plató de 'El debate de las tentaciones' en el último programa que se ha emitido en Mediaset Infinity. La de Badajoz se ha sincerado por completo, asegurando que "jamás se habría imaginado ser la mala del cuento". "Iba con mis ideas súper claras y muy enamorada de Nacho", ha reconocido.

Tras un recordatorio del paso de Náyades en lo que va de su aventura en República Dominicana, Náyades ha subrayado que si ha aguantado tanto al no caer con Andrea es porque "quería a Nacho" y le "amaba con su vida". Además, Náyades ha reconocido que Andrea Sabatini es alguien que ya le parecía "atractivo" de antes, lo que quizás explica todo un poco... al menos la conexión que ambos mantienen dentro de Villa Montaña.

En cuanto al momento en el que cayó en la tentación con Andrea, Náyades lo achaca a toda la conexión que llevaban teniendo desde el primer momento, situación que hizo que todo se "corroborase".

Sobre la conexión de Nacho con Paula, Náyades lo lleva directamente a un "apoyo" que quiere sentir Nacho en su villa. "Le veo que dentro de lo que está haciendo... me está respetando, pero está 'fluido' con ella", ha dicho Náyades. Además, entiende su actitud y que Nacho diga en su villa que ella "no le está valorando".

Las reacciones se suceden en el plató

Las reacciones en el plató del 'El debate de las tentaciones' se han sucedido, con Leila señalando que no sabe cómo ha podido aguantar tanto tiempo, puesto que se nota mucho la tensión sexual que hay entre ellos: "Me da mucha pena, pero estás siendo real, valiente y estás haciendo lo que tú quieres".

El cara a cara entre Náyades y Gerard Arias

Gerard Arias ha sido otro de los colaboradores que también ha dado su opinión, diciendo de Náyades que da "demasiadas lecciones de moral", lo que ha provocado un tenso choque entre este y Náyades. "Cuando hablas, hazlo con criterio", le ha dicho Náyades, de manera tajante.

Ambos se han puesto cara a cara, llenándose de reproches y con la tensión por los aires, con un Gerard comparando a Náyades con Bayan y con esta última metiéndose en pleno enfrentamiento y protagonizando otro cara a cara con Náyades.

Pero no ha sido el único momento de tensión que se ha vivido. Fani Carbajo también ha dado su opinión sobre el paso de Náyades por República Dominicana hasta el momento, criticando que haya llegado Andrea y se haya "bajado las bragas". "¡Pero tú qué sabes!", le ha dicho Náyades, que le ha reprochado que ahora diga eso y luego "le invite a su boda", tildándola de "falsa"

MÁS NOTICIAS