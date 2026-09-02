La isla de las tentaciones 02 septiembre 2026

Nacho y Náyades, Kico y Paula, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Nando e Isa explican sus historias de amor y los problemas en su relación antes de participar en el programa presentado por Sandra Barneda

Cinco nuevas parejas ponen rumbo a República Dominicana para poner a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones 11'. Ellos son Nacho y Náyades, Kico y Paula, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Nando e Isa y en su presentación en el casting, que se puede ver en el vídeo de abajo y forma parte del segundo programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' que está disponible en Mediaset Infinity - el primer programa, en el que se descubre la identidad de los solteros y las solteras también está disponible -, se sinceran acerca de los problemas en la relación que les han llevado a querer vivir la experiencia y dan todos los detalles de sus historias de amor.

Nacho y Náyades Nacho de Borbón, que es pariente del rey Felipe VI, participó en 'Supervivientes 2022' y llegó a la final, aunque el público quiso que el ganador fuera Alejandro Nieto. Cuatro años después de aquella experiencia en Honduras pone rumbo a otro país caribeño, República Dominicana, y esta vez no es para ponerse a prueba a sí mismo en una experiencia extrema, sino para poner a prueba su relación con Náyades, con la que lleva dos años.

Nacho de Borbón y Náyades, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

Se conocieron en un evento de influencers en Valencia y la chispa saltó al instante, aunque no iniciaron su relación hasta que él no puso fin a su romance con Paula Colubi, que participó como tentadora en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'. Reconocen que los dos son celosos y Náyades confiesa que su deseo es que su relación salga fortalecida para dar el paso de irse a vivir juntos. Kico y Paula Kico y Paula llevan un año y medio juntos y participan en 'La isla de las tentaciones' porque quieren demostrarse el uno al otro que pueden ser fieles y superar las inseguridades en su relación debido a lo ocurrido en sus inicios, en los que no habían definido los límites y los dos estuvieron con otras personas.

Kico y Paula, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

"Lo que más me mató es que, cuando yo lo hacía era por costumbre, pero yo me replanteaba si ella lo hacía por estar soltera o porque esa persona realmente le gustaba porque la persona con la que se acostaba era su ex", explica Kico. Paula es consciente de que su pareja no termina de confiar en ella por esto: "Infidelidades según él sí que ha habido por mi parte, pero por la suya no". Sergio y Paola Sergio y Paola llevan dos años y medio juntos y su relación se construyó en la distancia porque él vivía en Málaga y ella en Gran Canaria. "Queremos demostrarnos que los años que hemos estado en la distancia han merecido la pena", explica ella en el casting, revelando así la razón por la que participan en 'La isla de las tentaciones 11'.

Sergio y Paola, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

Paola reconoce que es "un poco más" celosa que Sergio, que confiesa que considera que no ha sido totalmente leal a ella durante su relación: "El hecho de hablar con una chica ya lo considero una infidelidad y en ese aspecto sí que le he sido infiel". En el casting explican que hace "dos o tres meses" se dieron "un tiempo" porque él así se lo pidió a ella, pero que retomaron lo suyo y él asegura que es la única persona con la que ha estado que le ha despertado "las mínimas ganas" de formar una familia. Rubén y Gema Rubén y Gema llevan tres años y medio de relación, viven juntos y llegan a 'La isla de las tentaciones 11' para que ella pueda volver a confiar en él después de descubrir sus infidelidades. En el casting explican que ella lo pilló porque él tenía una lista en el que anotaba las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales y ella no era la última: "Ahí descubrí con cuántas personas me había sido infiel".

Rubén y Gema, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'

"A día de hoy no soy celosa pero sí soy insegura porque mi pareja me ha hecho serlo", comenta Gema, que espera que 'La isla de las tentaciones' le devuelva esa seguridad en su novio: "Considero que es la oportunidad perfecta para que él pueda demostrarme que ha cambiado de verdad, que ya no se van a volver a repetir las infidelidades". Nando e Isa Nando e Isa forman la pareja más veterana de 'La isla de las tentaciones 11' porque llevan ocho años y medio juntos. Se conocieron en una Comunión y ella se fijó en él, aunque había ido a la celebración con su novia de aquel entonces. Unos meses después a ella la cambiaron de instituto y allí se reencontró con él: "Fue el destino".

Nando e Isa, pareja de 'La isla de las tentaciones 11'