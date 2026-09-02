En el segundo programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones 11' que está disponible en Mediaset Infinity no solo se descubre la identidad de las parejas que van a poner a prueba su amor en esta edición, sino que también se puede ver qué charlas mantienen con sus familiares y amigos antes de poner rumbo a República Dominicana, qué comentan entre ellos al hacer las maletas y qué se confiesan en el aeropuerto justo antes de iniciar su aventura.

Los miedos de Náyades y Nacho

Náyades le ha comentado a Nacho que le inquieta verlo hacer "de todo" con "cualquier personaja" en la otra villa, pero que su mayor miedo sería verlo tener "una conexión real" con otra persona. "Eso a mí es lo que más miedo me da", le ha admitido el exconcursante de 'Supervivientes 2022'.

Kico y Paula, muy nerviosos

Kico y Paula han coincidido en los nervios que tienen antes de enfrentarse a la gran prueba de amor de la televisión y él le ha confesado que pasó toda la noche previa al vuelo pensando en lo que podrían perder si alguno de los fallaba. "Paulita, yo espero que lo hagas bien", le ha dicho él, ante lo que ella ha replicado: "Que sí, confía en mí; si confío yo, tú también".

Paola y Sergio se sinceran

Momentos antes de subir al avión, Paola le ha explicado a Sergio que su verdadero miedo es que él no se acuerde de ella en la otra villa y él le ha dicho que le ocurre algo parecido y es que su temor es que ella se dé cuenta de que no es su prioridad. La canaria también le ha dicho que no termina de hacerse a la idea de que tendrá que verlo rodeado de otras chicas.

El ruego de Gema a Rubén

Gema se ha mostrado intranquila ante la idea de que Rubén pueda volver a serle infiel como ya ocurrió en el pasado y es por eso que le ha rogado que le sea leal durante su paso por 'La isla de las tentaciones 11': "Por favor te lo pido que no me vayas a fallar, por favor, mantén en la cabeza todo el tiempo el nombre de 'baby'". "¡Somos un equipo!", le ha respondido él.

La charla entre Nando e Isa

"Estoy nerviosa pero a la vez estoy feliz porque pase lo que pase va a ser por algo", le ha dicho Isa a Nando, que se ha mostrado de acuerdo con ella: "Va a ser enriquecedor para los dos". Los dos coinciden en que 'La isla de las tentaciones 11' es la "última oportunidad" para su relación tras ocho años y medio juntos en los que ha habido múltiples infidelidades.

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