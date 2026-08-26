La isla de las tentaciones 26 agosto 2026

Fran Aveiro, Cristian, Cristóbal, Escorza, Javi y Rubén son los tentadores de la nueva edición del programa presentado por Sandra Barneda y en el casting han revelado cómo son y cuáles son sus puntos fuertes al ligar

En el primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' disponible en Mediaset Infinity se puede ver al completo - igual que en el vídeo de abajo - la presentación de los solteros de 'La isla de las tentaciones 11'. Javi, Cristian, Escorza, Rubén, Cristóbal y Fran Aveiro, los tentadores de esta edición, cuentan cómo son, qué edad tienen, de dónde proceden y cuáles son sus estrategias para conquistar.

Javi: "No me gusta ir con cualquiera, soy muy selectivo" Javi es un empresario malagueño de 21 años que se define como "un tío juguetón, muy picante" y que afirma que su mayor arma de seducción es "el gran corazón" que tiene: "Suelo ligar mucho, aunque no me gusta fardar de ello... No sabría decirte con cuántas mujeres he estado en mi vida, pero si tuviera que decirte un intervalo diría entre las 20 y las 40".

Posado oficial de Javi en la playa en República Dominicana

"No me gusta ir con cualquiera, yo soy muy selectivo y no quiero entrar a cualquiera porque sea la primera que se cruce por delante", asegura Javi, que tiene muy claro su prototipo de chica: "Rubia, bajita y con curvas, vamos lo que viene siendo una Barbie, me traen loco". Cristian: "Yo me gusto a mí mismo y sé que gusto" Finalista de 'Gran Hermano 20' tras conseguir una plaza para entrar en la casa más famosa de la televisión en 'Uno de GH', Cristian llega ahora a 'La isla de las tentaciones 11' para encontrar el amor. Tiene 31 años, es de Madrid y es feriante: "Me considero un chico único, conquistador y muy atractivo".

Posado oficial de Cristian en la playa en República Dominicana

Reconoce que por su trabajo ha ligado mucho en el pasado pero que "es más romántico, más de relaciones". Lleva soltero dos años y ahora le apetece encontrar pareja de nuevo: "Yo nunca me he esforzado en vender la moto a nadie porque yo me gusto a mí mismo y yo sé que gusto". Escorza: "Suelo acabar ligando naturalmente sin quererlo yo" Javi Escorza llega desde Galicia, tiene 24 años y se define como poeta: "Uno de mis grandes hobbies es escribir poesía y me encantaría poder dedicarle uno de mis poemas a una chica que valga la pena". Su objetivo en 'La isla de las tentaciones 11' es encontrar a su "musa" para "seguir escribiendo poemas".

Posado oficial de Escorza en la playa en República Dominicana

Explica que no acostumbra a salir de fiesta para ligar pero que acaba conquistando: "Suelo acabar ligando naturalmente sin quererlo yo". Asegura que su mayor arma de seducción es su forma de comunicarse con las mujeres. Rubén: "Si una chica tiene novio es un reto para mí y lo consigo" Rubén es almeriense, tiene 25 años y es conductor de ambulancias: "En Almería soy bastante conocido por las mujeres por ser conductor de ambulancias; están esperando a la mínima para que vaya yo a rescatarlas".

Posado oficial de Rubén en la playa en República Dominicana

"Mi territorio es la noche; si salgo de fiesta, salgo solo, pero vuelvo acompañado", asegura Rubén, que se considera "un chaval juguetón, natural y muy magnético" y confiesa que no tiene estrategias para ligar porque no las necesita. "Si una chica tiene novio es un reto para mí y lo consigo", sentencia. Cristóbal: "He estado con dos chicas que tenían novio" 26 años, gaditano y profesor de tenis, aunque Cristóbal reconoce que "en el campo de la conquista gana más sets que en el tenis". Su prototipo de chica es morena, más baja que él y con "buenas curvas". Su mayor arma de seducción es el baile: "Con los pasos prohibidos enamoro a quien sea".

Posado oficial de Cristóbal en la playa en República Dominicana

"He estado con dos chicas que tenían novio y en 'La isla de las tentaciones' no hay dos sin tres", afirma Cristóbal, que nunca se ha enamorado y que tiene ganas de "poner a prueba" su nivel de seducción en el programa de Sandra Barneda. Fran Aveiro: "Creo que me hace irresistible para una chica mi físico" Fran, al que llaman Aveiro, es de Barcelona, tiene 32 años y es repartidor. Se define como una persona divertida y segura de sí misma que liga bastante: "Creo que me hace irresistible para una chica mi físico, el color de mis ojos y mi manera de ser".

Posado oficial de Fran Aveiro en la playa en República Dominicana