La isla de las tentaciones 26 agosto 2026

Las nuevas tentadoras de la próxima edición del programa presentado por Sandra Barneda están dispuestas a encontrar el amor en República Dominicana y, antes de su viaje, explicaron en el casting cómo son

Neus, Sara, Nieves, Miriam, Deva, Andrea y Carolina son las solteras que forman parte del grupo de tentadoras de 'La isla de las tentaciones 11' y que llegan a República Dominicana dispuestas a encontrar el amor. En su presentación en el casting, que está disponible en el vídeo de abajo y forma parte del primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' que se puede ver en Mediaset Infinity, compartieron sus tácticas de ligue y revelaron de dónde son, qué edad tienen y a qué se dedican.

Neus: "Donde pongo el ojo, pongo la bala" Neus tiene 28 años, procede de Palma de Mallorca y afirma que "como buena marinera" no tiene "solo un amante en cada puerto", sino "uno detrás de otro": "Donde pongo el ojo, pongo la bala". Se define como una chica simpática, intensa, leal y real que lo da "todo" cuando una persona le gusta.

Posado oficial de Neus en la playa

Confiesa que la comparan con Shakira y presume de su capacidad para seducir: "Cada vez que entro en un sitio es como una aparición divina, todos los chicos dicen: '¡Guau, Shakira!'. Antes de decirme nada se ponen a mirarme con una cara... No sé si es por mi físico, por mi esencia, por mi forma de ser o por como entro a los sitios, que es que soy muy segura de mí misma". Sara: "Arraso por donde paso" "Soy un libro abierto, no me hace falta hablar porque con la mirada lo digo todo", esa es la presentación de Sara, una modelo madrileña de 31 años que llega a 'La isla de las tentaciones 11' con ganas de encontrar a un chico que no se lo "ponga fácil": "Me gustan los retos".

Posado oficial de Sara en la playa en República Dominicana

Se define como una chica divertida, pasional y "sobre todo que arrasa por donde pasa". Explica que su mejor estrategia para ligar es ser natural y su sonrisa; y que no tiene un prototipo de chico porque se fija más en la "energía" que le transmiten las personas. Nieves: "Con lo intensa que soy en las relaciones, voy a encontrar el amor" Nieves llega desde Valencia, tiene 26 años y es estudiante de enfermería. Confiesa que "se divide en dos personalidades: la responsable y otra que es la parte divertida y juguetona". Lleva soltera cuatro años y afirma que liga mucho: "No tanto en las discotecas como en los hospitales".

Posado oficial de Nieves en la playa de República Dominicana

Define su prototipo de chico así: "Alto, moreno, ojos castaños y si puede ser con tatuajes, de esos que dices: 'Me van a llevar a terapia', pues ideal". Su arma de seducción es su forma de ser: "Eso cautiva sí o sí"; y explica que su objetivo en 'La isla de las tentaciones 11' es enamorarse: "Con lo intensa que soy en las relaciones, voy a encontrar el amor". Miriam: "Mi tasa de éxito con los hombres es de un 98% y el otro 2% es gay" Miriam es de Murcia, tiene 23 años y oposita para convertirse en Guardia Civil. Se define como una chica "muy caprichosa" que consigue todo aquello que se propone: "Mi tasa de éxito con los hombres es de un 98% y el otro 2% es gay".

Posado oficial de Miriam en la playa en República Dominicana

Su afición es el patinaje artístico, aunque advierte: "En la cama soy todo lo contrario al patinaje artístico. El patinaje artístico es calma, tranquilidad y en la cama soy un terremoto". Su objetivo en 'La isla de las tentaciones 11' es encontrar "a un hombre de los pies a la cabeza" porque afirma estar "cansada de niños". Deva: "Si me gusta mucho un chico me acerco, pero suele ser al revés" Deva es de Asturias, tiene 24 años y trabaja como camarera en una discoteca. "Si me gusta mucho un chico me acerco, pero suele ser al revés", declara en su vídeo de presentación, en el que presume de que su mirada es su mayor arma de seducción: "Como suelo siempre llevar lentillas, los ojos y la sonrisa ayudan bastante".

Posado oficial de Deva en la playa de República Dominicana

Su prototipo de chico es "moreno, tatuado y que le guste bastante el gimnasio". En 'La isla de las tentaciones 11' cree que se puede enamorar porque se define como un persona muy intensa en el amor. Andrea: "He sido el cuerno de alguna que otra relación porque siempre me gusta ser la elegida" "Me encanta el mundo nocturno, me encanta socializar y ligar, me gusta gustar": esa es la carta de presentación de Andrea, una estudiante de marketing digital de 23 años procedente de Madrid. Explica que su estrategia para ligar es hacerle preguntas personales al chico que le gusta y que no tiene un prototipo de chico.

Posado oficial de Andrea en la playa en República Dominicana

"Si me dice que tiene novia le digo: 'No pasa absolutamente nada porque a ti no te importa y a mí menos'", comenta entre risas, añadiendo que ha sido la tercera en algunas relaciones y que también le han sido infiel a ella: "He sido el cuerno de alguna que otra relación porque siempre me gusta ser la elegida desgraciadamente, entonces he roto alguna y también me la han roto". Carolina: "Para mí ligar es como el comer: todos los días" "Soy Carolina, tengo 28 años, vengo de Madrid pero soy dominicana y soy estilista de peluquería", es la presentación de Carolina, que afirma que le dicen siempre que se parece a la cantante Alicia Keys y se define como una chica "muy sexy, muy atractiva y muy inteligente".

Posado oficial de Carolina en la playa en República Dominicana