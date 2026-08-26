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La isla de las tentaciones

La isla de las tentaciones26 agosto 2026

Manu Vulcán, de 'GH', Alba García, de 'LIDLT 8', y Mara, ex de Juanpi: los famosos que se han presentado al casting de 'La isla de las tentaciones 11'

Varios rostros conocidos se han presentado al casting del programa presentado por Sandra Barneda para formar parte de las parejas que ponen a prueba su amor en las villas de República Dominicana
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El primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones 11' ya está disponible en Mediaset Infinity y en él se descubre la identidad de los solteros y las solteras que participan en esta edición en la que decenas de personas se apuntaron al casting para vivir la experiencia como tentadores o como parejas. En este primer programa se destapa también que algunos famosos se han presentado al casting.

Dos de ellos son Manu Vulcán, exconcursante de 'Gran Hermano 19', y Alba García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 8'. Su relación comenzó en otoño del año pasado, después de la ruptura de él con su compañera de 'GH' e hija de María José Galera, Laura Galera; y la separación de ella de Álvaro Rubio - actual pareja de Mayeli Díaz -, con el que rompió tras sus mutuas infidelidades en su paso por la octava edición de 'LIDLT'.

De aquella edición también quiere repetir otra chica: Aida Vila, que participó como soltera y que ahora quiere vivir la experiencia en pareja. Y hay otra tentadora, pero de la décima edición, que desea saber cómo es vivirlo desde el otro lado, como pareja: es el caso de Mara Espinosa, que conquistó a Juanpi Vega después de que él descubriera que Sandra Barrios le había sido desleal con Andrea Sabatini, y que ahora sale con un chico anónimo.

Dos exconcursantes de 'Gran Hermano' también se han presentado al casting para participar como tentadores: Adrián Creus, de la decimonovena edición, y Cristian Orv, de la vigésima. Ha sido Cristian el seleccionado para formar parte del grupo de solteros de esta edición.

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