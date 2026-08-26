El primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones 11' ya está disponible en Mediaset Infinity y en él se descubre la identidad de los solteros y las solteras que participan en esta edición en la que decenas de personas se apuntaron al casting para vivir la experiencia como tentadores o como parejas. En este primer programa se destapa también que algunos famosos se han presentado al casting .

Dos de ellos son Manu Vulcán, exconcursante de 'Gran Hermano 19', y Alba García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 8'. Su relación comenzó en otoño del año pasado, después de la ruptura de él con su compañera de 'GH' e hija de María José Galera, Laura Galera; y la separación de ella de Álvaro Rubio - actual pareja de Mayeli Díaz -, con el que rompió tras sus mutuas infidelidades en su paso por la octava edición de 'LIDLT'.

De aquella edición también quiere repetir otra chica: Aida Vila, que participó como soltera y que ahora quiere vivir la experiencia en pareja. Y hay otra tentadora, pero de la décima edición, que desea saber cómo es vivirlo desde el otro lado, como pareja: es el caso de Mara Espinosa, que conquistó a Juanpi Vega después de que él descubriera que Sandra Barrios le había sido desleal con Andrea Sabatini, y que ahora sale con un chico anónimo.

Dos exconcursantes de 'Gran Hermano' también se han presentado al casting para participar como tentadores: Adrián Creus, de la decimonovena edición, y Cristian Orv, de la vigésima. Ha sido Cristian el seleccionado para formar parte del grupo de solteros de esta edición.

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