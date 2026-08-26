El primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones 11' , que ya está disponible en Mediaset Infinity , se descubre la identidad de los solteros y las solteras que participan en esta edición. En el casting todos expresaron sus ganas de vivir la experiencia, que es de las primeras cosas que han comentado al conocerse en el aeropuerto desde donde han puesto rumbo a República Dominicana .

El encuentro de las solteras

Andrea, Nieves, Miriam, Carolina, Deva, Sara y Neus se han mostrado muy contentas al encontrarse en la terminal y han compartido su felicidad por ser las escogidas para participar en el programa presentado por Sandra Barneda. También han estado de acuerdo en que confían en que los novios sean chicos atractivos. "Espero que los chicos estén buenorrísimos, morenazos", comentaba Miriam, soltera de 23 años procedente de Murcia, con la que sus compañeras coincidían.

También se han mostrado de acuerdo en sus comentarios sobre las novias: "¡Que se preparen!", "No va a quedar ni una", "Todos para nosotras"; y han concluido con un 'grito de guerra' copiado de la sexta edición, el famoso '¡Que vienen curvas!' que replicó Naomi Asensi cuando Jenny le puso el collar a Adrián Blanch en la ceremonia de presentación de solteros y solteras.

Los solteros se conocen

Al igual que el grupo de chicas, el grupo de solteros compuesto por Fran Aveiro, Cristian, Cristóbal, Escorza, Javi y Rubén también se ha conocido y ha compartido su alegría por vivir la experiencia de 'La isla de las tentaciones'.

"Yo solo espero que no os guste la misma que a mí porque sino estáis perdidos", ha dicho Javi, despertando las risas de sus compañeros y la réplica de Cristian: "A mí si me gusta una, lo siento". También han comentado quién creen que puede ser el primero en activar la alarma en la otra villa y Fran Aveiro ha desvelado que llega con muchas ganas de enamorarse, motivo por el que lo más importante para él es que las chicas sean buenas personas.

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