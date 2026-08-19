LIDLT 19 agosto 2026

La pareja y exparticipantes de 'LIDLT' han recibido un aluvión de críticas por las normas que han impuesto en su boda y que han hecho públicas en sus redes

Ruth González y Nico Malvaux están inmersos en los preparativos de su boda. Después de ser muy comentada su pedida de mano y de haber dado detalles como los tres vestidos que lucirá la novia, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han compartido algunas de las normas que han puesto para su gran día y eso ha generado una oleada de críticas. La pareja ha compartido en su perfil oficial de Instagram un vídeo en el que muestran las cinco primeras normas que quieren que se cumplan “sí o sí” el día de su boda. Para ese día especial, Ruth González y Nico Malvaux tienen claro que quieren poner unos límites y admiten que algunos son “bastante normales y otros, no tanto”.

Entre las normas que van a seguir y de obligatorio cumplimiento para aquellos que asistan, la primera de todas es la de no aceptar teléfonos móviles en la ceremonia y explican el por qué. “Es un momento muy íntimo. Hay un cámara para fotos y vídeos contratado para coger esos recuerdos y no queremos a toda la familia con el móvil en la mano”, han manifestado de lo que opinan acerca de esta condición. Otro de los detalles que ha sido objeto de críticas por parte de su comunidad ha sido la segunda de sus normas: no van a aceptar un +1, “invitados sorpresa”, matizan. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ lo aclaran indicando a que con esto se refieren a que no van a aceptar parejas, amigos o invitados sorpresas como acompañantes. Una declaración que no ha tardado en provocar reacciones: “Mucha boda y, ¿poco presupuesto?”, les han dicho con relación a este punto. Ladillo "Cuánta tontería para casarse", "me dan pereza", "no me transmiten nada de amor y solo prevalece el paripé y el dinero", "lo bonito de la vida es fluir", " Os lo tenéis muy subidito", "sobradillos", indican algunos usuarios mientras otros lo resumen en una sola palabra: “Postureo”. Y esas dos no son las únicas normas de la boda de Ruth y Nico que han alterado a sus seguidores. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones” han contado que van a prohibir la entrada a cualquier persona vestido de blanco o tonalidad parecida. “El blanco es un color exclusivamente para la novia”, han defendido.