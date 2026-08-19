Ruth González y Nico Malvaux están inmersos en los preparativos de su boda. Después de ser muy comentada su pedida de mano y de haber dado detalles como los tres vestidos que lucirá la novia, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han compartido algunas de las normas que han puesto para su gran día y eso ha generado una oleada de críticas.
La pareja ha compartido en su perfil oficial de Instagram un vídeo en el que muestran las cinco primeras normas que quieren que se cumplan “sí o sí” el día de su boda. Para ese día especial, Ruth González y Nico Malvaux tienen claro que quieren poner unos límites y admiten que algunos son “bastante normales y otros, no tanto”.
Entre las normas que van a seguir y de obligatorio cumplimiento para aquellos que asistan, la primera de todas es la de no aceptar teléfonos móviles en la ceremonia y explican el por qué. “Es un momento muy íntimo. Hay un cámara para fotos y vídeos contratado para coger esos recuerdos y no queremos a toda la familia con el móvil en la mano”, han manifestado de lo que opinan acerca de esta condición.
Otro de los detalles que ha sido objeto de críticas por parte de su comunidad ha sido la segunda de sus normas: no van a aceptar un +1, “invitados sorpresa”, matizan. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ lo aclaran indicando a que con esto se refieren a que no van a aceptar parejas, amigos o invitados sorpresas como acompañantes. Una declaración que no ha tardado en provocar reacciones: “Mucha boda y, ¿poco presupuesto?”, les han dicho con relación a este punto.
"Cuánta tontería para casarse", "me dan pereza", "no me transmiten nada de amor y solo prevalece el paripé y el dinero", "lo bonito de la vida es fluir", " Os lo tenéis muy subidito", "sobradillos", indican algunos usuarios mientras otros lo resumen en una sola palabra: “Postureo”.
Y esas dos no son las únicas normas de la boda de Ruth y Nico que han alterado a sus seguidores. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones” han contado que van a prohibir la entrada a cualquier persona vestido de blanco o tonalidad parecida. “El blanco es un color exclusivamente para la novia”, han defendido.
Pero tal vez lo que más les han reprochado y de lo que se han reído es de que cuenten con una wedding planner y que no van a permitir sorpresas que se salgan del guion establecido con esta profesional, pero ellos “no sepan ni pronunciar bien la palabra wedding planner”. “Ridículos”, son algunos de los comentarios que les han escrito tras conocer la cuarta norma de su boda.
Y para terminar esta serie de normas que se completará con un nuevo vídeo que grabarán próximamente y que incluirá otras cinco más, tal como han anunciado, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han revelado que no van a invitar a nadie por compromiso. Una condición que basan en una serie de situaciones con las que ellos invitan a pensar a sus seguidores.
“Si esa persona no te ha hablado desde hace un año, no te ha invitado a su último cumpleaños y no ha hecho nada para verse contigo. No va a la boda”, han explicado de lo que exigen para que nadie se espere una invitación si no ha compartido con ellos algunos de esos momentos.