Durante el casting de 'LIDLT 11' emitido en Mediaset Infinity , uno de los grandes protagonistas de la historia del programa ha reaparecido para darles a los solteros y solteras candidatos a la experiencia algunos consejos y diversos detalles de su experiencia, que, sin duda, les ayudarán en esta experiencia.

"El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que he ganado. Ahora mismo a mí no me la da nadie... yo, si rompo una pareja -porque sé lo que se sufre cuando se rompe-, yo con esa persona sí me voy", señala un Montoya, tras lo que asegura que lo intentaría ya solo por lo que se sufre y lo que uno se entrega.

Una soltera, tras escucharle, ha confesado que si entrara alguien como él no le importaría: "Si me gusta alguien me tiene que gustar completo... así como tú", ha dicho, provocando la risa de Montoya y de todos los allí presentes.

"Al final, la verdad triunfa"

"Espero que os hayan servido los consejos, que vayáis siempre con la verdad, porque al final la verdad triunfa", ha concluido Montoya.

Montoya conoce a las parejas aspirantes de 'LIDLT 11'

Instantes antes, Montoya también ha podido conocer a las parejas que se encuentran en el casting de 'La isla de lass tentacioness 11' con muchísimas ganas de ser los elegidos para afrontar la aventura: "Qué me he perdido. ¿Esto qué es?", ha dicho Montoya, extrañado y llevándose una sorpresa al encontrarse a todas las parejas reunidas.

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