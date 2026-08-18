Queda poco para que arranque 'La isla de las tentaciones 11' y el casting -emitido en Mediaset Infinity - que va a despejar todas las dudas de las parejas que van a afrontar esta frenética aventura nos está dejando momentazos de todos los colores. Y también confesiones.

Y es que las parejas acuden a República Dominicana a ponerse a prueba y a poner al límite como nunca sus celos. Es aquí donde muchas parejas se han llenado de confesiones, señalando quién es más celoso de los dos y contando algunos de los motivos que les han provocado dichos celos, traducido en muchos casos (por no decir en la mayoría) en infidelidades.

Algunos como Carlos y Fátima lo tienen claro: "Jamás perdonaría una infidelidad", subraya esta última, tras lo que el joven también asiente. Gianluca y Anita piensan exactamente igual: "No la perdonaríamos ni en Argentina ni en Mallorca ni en ningún lado". Julia, por su parte, asegura que no sabe si la perdonaría, pero que "lo que tiene claro es que se la devolvería por tres", algo que también haría Miquel.

Pero es Georgia quien, en presencia de Luis -su pareja-, se abre ante las cámaras de 'LIDLT 11' y revela que son muchos los chicos que le han escrito de otras ediciones del programa de Telecinco, lo que le genera a su novio "mucha inseguridad". Ha sido en ese momento cuando Georgia ha contado que un día, unas amigas suyas le llamaron asegurando que habían visto a Luis en la discoteca en la que trabaja "liándose con otro".

No ha sido la única confesión de las parejas: Isa, pareja de Nando, desvela que en su relación "ha habido más de 15 cuernos. No sé ni contarlos...". Marioli, pareja de Jorge, también ha contado que este le engañó, lo que ha provocado que a día de hoy tenga "bastantes inseguridades".

Las parejas cuentan con quién pondrían los cuernos a sus parejas

Además, las parejas aspirantes de 'LIDLT 11' se han mojado y nos han dejado algún momentazo que otro nombrando a algún famoso o famosa con la que le pondrían los cuernos a su pareja: desde Angelina Jolie hasta Tom Holland, pasando por Cristiano Ronaldo... ¡y hasta alguna exparticipante de 'LIDLT' que te va a dejar a cuadros!

MÁS VÍDEOS | MÁS NOTICIAS