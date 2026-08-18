Aunque la influencer ya lucía algunos tattoos en su cuerpo, las últimas aventuras que ha vivido son nuevas experiencias que la representan y que lleva plasmadas desde ahora. “ Tenía que dejar el Camino de Santiago grabado en mi piel y de paso me tenté y me hice otro”, ha contado a su legión de seguidores, que son más de un millón en Instagram.

Tras hacer por primera vez el Camino de Santiago y tras su paso por ‘ La isla de las tentaciones 10’ , Yuli Cagna ha aprendido muchas cosas. Su paso por República Dominicana le ha enseñado a ser ella misma sin dependencia de otros y esta última experiencia le ha llegado al alma y la ha inmortalizado en su piel. La argentina se ha hecho dos tatuajes y uno de ellos en el labio lo que ha sorprendido mucho a sus seguidores.

La creadora de contenido ha sacado partido a todo lo que ha aprendido en esta experiencia y, en medio de los rumores que apuntan a que ella y Lucas Mera han vuelto, esta se ha limitado a mostrar únicamente el resultado de los dos nuevos tatuajes que se ha hecho y dar el significado de cada uno de ellos.

La joven ha acudido a un estudio de tatuajes especializados en trazo fino para grabar a fuego en su pie una frase muy representativa de lo que ha vivido y tras esto se ha animado y dado un paso más. Yuli Cagna se ha tatuado el labio con algo que es muy ella, tal como ha contado antes de mostrar el resultado definitivo.

La reacción de sus seguidores al ver su tatuaje en el labio

Con evidente orgullo por el paso que ha dado tras esta experiencia, Yuli Cagna ha mostrado a cámara sus nuevos tatuajes. "Hay caminos que terminan y otros se quedan para siempre. Por eso decidí tatuarme 'buen camino’ para recordar esta experiencia y todo lo que aprendí. Al final lo importante es siempre disfrutar del camino. Los amé", ha revelado mostrando las palabras del primer tatuaje que luce ya en su pie y que no está, ni mucho menos, hecho al azar.

El segundo resulta más sorprendente por el lugar escogido. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ se ha tatuado en pleno labio la palabra ‘Dopamina’. “Me tenté”, ha explicado acerca de esta arriesgada iniciativa. Para ella representa las ganas de vivir, la acción, la superación y el amor por la vida. Una palabra que dice mucho de su personalidad y que no ha pasado desapercibida para sus seguidores.