Está siendo un periodo muy renovador para la argentina en el que se está reencontrando y disfrutando de su soltería . La joven de 34 años confesó en República Dominicana que siempre había encadenado relaciones y que necesitaba ver quién era ella misma sin ser dependiente de nadie más. Una decisión que le ha llevado a todo lo que está experimentando en estos momentos.

Yuli Cagna está imparable. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ se ha atrevido ahora con un nuevo reto en un verano que está siendo para ella de lo más intenso. Después de apoyar a la selección de Argentina en el Mundial y reencontrarse con su ex Lucas Mera , la creadora de contenido está probando una experiencia totalmente nueva para ella.

Ahora Yuli Cagna está plena, disfrutando de un verano de mucho movimiento y también de todo un reto para ella. Más fuerte y confiada, la exparticipante de ‘LIDLT 10’ se siente preparada para dar este paso que ha contado a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram.

Centrada en sí misma y en el momento ideal para hacer esto, la argentina se ha lanzado de lleno: está inmersa en una ruta del Camino de Santiago y ha pedido ayuda a sus seguidores. El haberlo organizado rápido y de forma improvisada le ha llevado a que le asalten ahora muchas dudas y ha recurrido a su comunidad en busca de recomendaciones.

La exparticipante de 'LIDLT' pide ayuda: "No investigué nada"

La influencer no ha dudado en apuntarse a este reto. “Soy un sí a todo y me vine”, ha comentado a través de Instagram, mostrando la primera etapa y las dificultades con las que se ha encontrado al unirse a esta experiencia de forma repentina y sin prepararse para ello antes.

“No tengo ni idea de nada. Estoy cansada y no llevo ni 2 kilómetros”, ha admitido la argentina de la primera etapa a la que tiene que enfrentarse y que supone un trayecto de 5 ó 6 horas de 22 kilómetros (de Sarria a Portomarín). Esta también se ha enfrentado a la humedad, el no llevar un palo para las cuestas o la indumentaria adecuada. Sin embargo, eso no le ha impedido iniciar la marcha e ir contando en directo su experiencia de este recorrido del Camino de Santiago.

El inicio de su etapa, Yuli Cagna lo ha mostrado abiertamente con la parte mala y también la buena del reto. La ex de Lucas Mera ha valorado que el tiempo al hacer fresco es una gran ayuda para avanzar y frente a los primeros metros ha ido cogiendo después ritmo poco a poco para la etapa. "De diez", ha señalado la argentina, que está muy ilusionada con aventura que se ha marcado.