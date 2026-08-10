Pese a que muchos aseguraban que lo suyo no saldría tras su prueba de fidelidad en República Dominicana, la pareja sigue junta y felizmente enamorada. Y por eso la influencer no ha dudado en enfrentarse a los haters que han criticado esta demostración de amor en público que ella ha tenido con David en su perfil oficial de Instagram.

Alba Sánchez ha sorprendido dedicándole a David Dasava, de ‘La isla de las tentaciones 10’, una romántica dedicatoria de amor que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que los de Almería están celebrando que después de la oportunidad que se dieron están mejor que nunca y el cumpleaños de él había que celebrarlo por todo lo alto.

“No sé si existen las palabras suficientes para explicar todo lo que significas para mí, pero sí sé que desde el día que llegaste a mi vida, todo tiene un poquito más de sentido y la vida es mucho más bonita”, ha comenzado escribiendo la andaluza junto a varias fotografías en la que a bordo de un barco se dan un beso y aparecen dándose numerosas muestras de amor.

Además, la que fuera participante en ‘LIDLT 10’ ha querido lanzar un mensaje para los que dudan de su relación y la oportunidad que se han dado: “Gracias por quererme y cuidarme de una forma tan bonita, por estar al pie del cañón conmigo incondicionalmente, por escucharme, por aguantarme (que no es poco), por enseñarme lo que es el amor bonito y sano y por demostrarme cada día lo bonito que es querer y sentirse querido”.

Alba responde a las críticas

Una declaración de amor a la que no han tardado en responder y llegarle críticas. “Amigo no es que ya te pusiera los cuernos una vez, lo volverá hacer cuando se le presente la oportunidad. Usted se merece algo mejor”, ha escrito un usuario de Instagram. Tras esto, otros haters se han sumado a ese comentario negativo. “Sí, díselo después de ponerle los cuernos”, “cínica”.

Una situación que ha hecho que Alba Sánchez reaccione y estalle ante estos comentarios negativos. “Nosotros ya lo superamos, supéralo tú también”, ha indicado de la crisis que ella y David vivieron en su experiencia en ‘La isla de las tentaciones 10’. Pese a que los dos lo pasaron muy mal, salieron reforzados de esa aventura y el propio almeriense lo ha reconocido y dicho públicamente tras la demostración de amor de su chica.

“Todo lo que hemos vivido nos ha hecho más fuertes. Hemos sabido levantarnos una y otra vez, y eso solo ha sido posible porque el amor siempre ha sido más grande que cualquier problema. A día de hoy, es lo más valioso que tenemos y lo que nunca quiero perder”, ha escrito David para zanjar las críticas y habladurías en torno a ellos.