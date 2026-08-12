Con un toque de humor y aprovechando el fenómeno del que todos hablan y están pendientes como es el eclipse solar , Lucas Mera ha hecho una reflexión que afecta a aquellas personas que, pese a haber terminado una relación, deciden volver con su expareja una y otra vez .

El reencuentro entre Lucas Mera y Yuli Cagna de los últimos días ha desatado los rumores de que la pareja de ‘ La isla de las tentaciones 10 ’ se está dando una segunda oportunidad. Mientras la argentina ha hablado alto y claro de episodio en el que se les ha pillado besándose , el argentino ha optado por hacer una reflexión aprovechando el eclipse que ha resultado ser una pulla o broma para aquellos que vuelven con sus ex . ¿Hay algo más que leer entre líneas?

En el contexto en el que esto se publica es después de que hayan saltado los rumores de una reconciliación entre él y Yuli Cagna. El haberles visto juntos y en actitud cariñosa en un festival que reunió durante tres días a casi todas las caras conocidas de ‘LIDLT’ habría provocado ese acercamiento tan esperado de la pareja.

Ahora, unas palabras del gallego han provocado todo tipo de reacciones y animan a pensar que es una confirmación de que él y Yuli están juntos: “Los que habéis vuelto con vuestras ex más de dos veces podéis ver el eclipse sin gafas… Total, ciegos ya estáis”, ha escrito para aquellos que tropiezan repetidamente con la misma piedra en el amor.

Reacciones a su indirecta sobre el amor y el eclipse

La publicación en su perfil oficial de Instagram con su particular reflexión sobre las segundas oportunidades y el amor ha generado reacciones entre sus seguidores. La frase, que juega con el fenómeno del eclipse para ironizar sobre quienes vuelven una y otra vez con sus exparejas dicen que es exclusiva para él.

“De Lucas para Lucas”, “los tienes redondos”, “el que entendió, entendió”, “consejos vendo que para mí no tengo”, “urgente que vayas ya al oftalmólogo”, son algunos de los muchos comentarios que ha recibido y que indican que él es el que se tiene que sentir identificado con su propia indirecta.