LIDLT 10 agosto 2026

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10' ha pasado por el quirófano para someterse a una rinoseptoplastia por un problema de salud y estético

José, de ‘La isla de las tentaciones 10’, ha recurrido a la medicina estética. El novio de Nerea se ha sometido a una rinoseptoplastia para arreglar un problema y lograr la imagen que quería desde hace algún tiempo. Una intervención por la que ya ha visto los primeros resultados y, satisfecho, ha querido mostrar su antes y después. “La tenía rota en ocho trozos”, ha explicado José del motivo por el que se ha sometido a esta operación y que no solo responde a una razón estética. En su caso, este tenía el tabique muy desviado lo que le provocaba dificultades al respirar, entre otros problemas. El exconcursante de ‘LIDLT’ ha compartido todo el proceso desde el mismo centro en el que ha sido intervenido: desde los minutos previos y cuando ha salido de esta laboriosa cirugía hasta el resultado.

José ha compartido todo el proceso: minutos antes de entrar al quirófano

Primeras impresiones e imágenes tras la intervención “No tenía nervios hasta ahora. Ahora que me he visto con el pijama y la vía puesta, me han entrado un poquito, pero bueno tengo ganas y quiero quitármelo ya, cuanto antes mejor”, eran las palabras que grababa y colgaba en su perfil oficial de Instagram antes de entrar a quirófano. Fuera estaba Nerea con más nervios todavía que el valenciano de 35 años. Tras dar esta noticia y mostrarla en vídeo, el exparticipante de ‘LIDLT 10’ ha aparecido sin esconderse, con los ojos amoratados, la nariz vendada y la cara todavía hinchada, en sus redes. Lo ha hecho para tranquilizar a sus seguidores tras la repentina noticia y demostrar que ya está haciendo su vida, aunque le queden cerca de tres meses para poder hablar de recuperación total.

José, de 'LIDLT 10', se ha sometido a una rinoseptoplastia y muestra su resultado

El motivo, tal como ha explicado el propio médico que la ha operado, es que José, de ‘LIDLT 10' quería corregir un problema de salud y afinar la punta de su nariz y, desde el mismo quirófano, ha mostrado todo el proceso. “Ha sido una cirugía laboriosa por la corrección del tabique. Hemos levantado un poco la nariz, la punta, quedando a la perfección con sus facciones”. Ha sido la respuesta del experto tras terminar la intervención y mostrar el resultado.