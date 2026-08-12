Mi momento 12 agosto 2026

Yuli Cagna, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10', se pronuncia sobre su relación tras ser pillada besándose con Lucas Mera en un festival

En los últimos días, se ha rumoreado que Yuli Cagna y Lucas Mera podrían haberse dado una nueva oportunidad. Los rumores comienzan a raíz de que se les pille juntos, besándose en un festival en el que coincidieron. Unas imágenes que han provocado que numerosos creadores de contenido apunten a una posible reconciliación entre ellos. Pero la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’, a través del canal de Infinity ‘Mi Momento’, ha aclarado qué hay entre ellos después de este episodio. Las pistas recopiladas por Javi Hoyos de que los habían visto juntos y en actitud cariñosa y de las que se han hecho eco del festival que ha reunido durante tres días a casi todas las caras conocidas de ‘LIDLT’ ha provocado también este reencuentro tan esperado del que ha hablado la argentina. “Me sentí un poquito incómoda”, ha reconocido de cómo fueron los primeros momentos al ver que estaba Lucas Mera y que desde que acabó el concurso no habían tenido más contacto.

La creadora de contenido ha confesado que estaba resignada a no tener más trato con el gallego después de haberle mandado un mensaje por su cumpleaños y no obtener ninguna respuesta. “Me dije, bueno, listo. Él está haciendo su vida, yo hago mi vida”, ha señalado para a continuación contar lo que ha cambiado después de verse y hablar durante mucho rato. Su relación con Lucas Mera, ¿un capítulo cerrado? “Puede ser que haya habido alguna recaída, tal como le llaman. Nos hemos visto porque él fue a un festival, yo fui a un festival. Primero fue raro, incómodo, no sabíamos cómo hacer. Nos saludamos, hablamos y sí la verdad es que hablamos mucho”, ha admitido Yuli Cagna sobre cómo ha sido este encuentro, aunque ha evitado dar más detalles relativos a los besos. En lo que sí se ha explayado la creadora de contenido es en explicar lo que siente por él y si cree que su historia es un capítulo cerrado para siempre después de haber retomado el contacto. “Hay cosas que se confunden, sentimientos que vuelven”, ha alcanzado a decir para explicar que tras este reencuentro se siente revuelta. Aunque ha reconocido que está en una etapa muy plena, la influencer también ha recalcado los puntos fuertes de su ex Lucas Mera y que sigue pidiendo al que pudiera ser su futuro marido. “Que se la juegue tanto por mí. Me gusta que sean cariñosos conmigo, que sean atentos”, ha destacado como las cualidades que tanto valora del gallego.

Yuli Cagna se sincera sobre su relación actual con su ex Lucas Mera