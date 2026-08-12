Tenso enfrentamiento en 'Todo es mentira' por el riesgo de incendios durante el eclipse: “No se ha desbrozado el terreno”

Todo es mentira 12 agosto 2026

La portavoz de ‘Monte en pie’ ha reclamado más medidas de prevención para la Sierra Norte de Madrid ante la afluencia por el eclipse, mientras Jaime de los Santos ha defendido que la Comunidad de Madrid tiene todo preparado

La expectación por el eclipse ha ido creciendo durante los últimos días, pero también lo ha hecho la preocupación en algunas zonas de España ante el riesgo de incendios forestales. En plena alerta roja por peligro extremo, la posibilidad de que miles de personas se desplacen hasta entornos naturales para contemplar el fenómeno ha abierto un debate sobre si las administraciones han reforzado suficientemente las medidas de prevención. En ‘Todo es mentira’, Yolanda Quintanilla, portavoz de la asociación vecinal ‘Monte en pie’ de Madrid, ha expuesto sus dudas sobre el dispositivo previsto en la Sierra Norte. Frente a ella, Jaime de los Santos ha defendido la actuación de la Comunidad de Madrid y ha insistido en la necesidad de que también los ciudadanos actúen con responsabilidad.

La preocupación de los vecinos: “Queremos saber qué prevención hay” Quintanilla ha explicado que la plataforma se ha creado recientemente, después del incendio registrado en Lozoyuela los días 16 y 17, que ha afectado a entre 700 y 900 hectáreas. A partir de entonces, los vecinos de la Sierra Norte de Madrid se han organizado para reclamar que la prevención de incendios se mantenga durante todo el año. La llegada del eclipse ha incrementado sus temores. Según ha contado, la Comunidad de Madrid ha promocionado su observación en distintos puntos y hasta 17 municipios de la Sierra Norte se han sumado a las actividades. La distribución de miles de gafas y la promoción de estos enclaves hacen temer a los vecinos una afluencia mucho mayor de personas. Por eso, la asociación ha presentado diferentes escritos ante la Delegación del Gobierno, la Agencia de Seguridad y Emergencias y los ayuntamientos para conocer qué medidas preventivas se han adoptado. “Lo que nosotros estamos pidiendo es prevención”, ha insistido Quintanilla. La portavoz ha asegurado que también quieren conocer cómo se controlarían los accesos a caminos forestales, cómo se evitaría que los vehículos bloquearan las vías de emergencia o cuáles serían las rutas de evacuación disponibles.

Jaime de los Santos defiende el dispositivo Jaime de los Santos ha reconocido la preocupación de los vecinos, especialmente teniendo en cuenta que muchos municipios de la Sierra Norte tienen una población muy reducida y podrían encontrarse con dificultades ante una emergencia de grandes dimensiones. Sin embargo, ha defendido que la Consejería de Interior tenía preparado el dispositivo. “El consejero me asegura que todo está perfectamente diseñado”, señalaba después de que Quintanilla pusiera en duda que los efectivos sobre el terreno hubieran recibido información concreta sobre la jornada del eclipse. El colaborador también ha apelado a la responsabilidad ciudadana. A su juicio, no se puede impedir que las personas acudan a disfrutar del fenómeno, pero sí ha querido pedir “contención” y precaución para evitar comportamientos que puedan poner en peligro el entorno.