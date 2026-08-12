Un soltero de 'First Dates' no se corta al hablar del pelo de su cita: "Tiene un viaje a Turquía inminente"

Benito viene a probar suerte en el amor en ‘ First Dates ’, aunque admite no haber sido nunca un afortunado. El joven tiene claro el tipo de persona que le gustaría encontrar y busca a alguien con quien compartir su particular ritmo de vida: “Me gustaría encontrar alguien majo y afín a mí, pero no tan loca como yo” . Su mayor preocupación pasa por encontrar a un chico que pueda seguir su ritmo.

La exigencia física que pide Benito

Eso sí, tiene una única exigencia física: que tenga pelo. Benito explica el motivo con mucho sentido del humor: “Si tiene pelo, mejor, porque si son calvos luego se van a Turquía a poner pelo, les sube el ego y ya no hay quien les aguante”. Una condición que, sin saberlo, va a marcar el destino de su cita.

Tras esta charla, llega Adrián, su cita, que viene desde Fuenlabrada. Pero la primera reacción de Benito al verle deja claro que, para él, Adrián incumple la condición física: “Tiene un viaje a Turquía inminente”.