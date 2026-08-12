El camino de la verdad 12 agosto 2026

La participante se rompe al recordar el momento en el que dejó a su padre Simón con una nota para irse a vivir con su novio a los quince años

Rocío rompe definitivamente con su pasado en 'El camino de la verdad'. La participante, con el apoyo emocional de nuestra coach Paz Calap, escribe una nueva carta a su padre Simón tras recordar aquella dolorosa nota que le dejó a su progenitor a través de la cual le comunicó que se iba de casa con su novio cuando a penas tenía quince años.

Una breve nota supuso el quiebre total en la vida tanto de Rocío como su padre Simón. La participante recuerda cómo fue ese momento: "Cuanto tenía quince años me enamoré. Yo ya me había graduado tenía que o seguir para sacarme el módulo o dejar de verle. Yo preferí a mi novio y llego un día en el que me dijo: "¿Por qué no nos vamos juntos?". Y no me lo pensé. Me fui de casa. Dejé una nota y me fui”. La marcha de su hija de casa supuso un antes y después en la vida de Simón, quien recuerda con dolor cómo fue para el encontrarse con aquella nota: "No sabía dónde buscarla porque no sabía dónde vivián. No lo he superado, era como que me había arrancado a mi hija. Se me desmoronó todo, la vida ya no tenía sentido".

El padre de Rocío se rompe al recordar la nota que le dejó su hija antes de irse de casa con su novio a los quince años

Por su parte, Rocío admite sentirse culpable: "Me hubiese gustado sentarme y decirle las cosas. Miro a mi hijo y si me deja con una nota me vuelvo loca. Ahora es cuando más o menos entiendes lo que pudo haber vivido mi padre en ese momento". Rocío escribe una nueva carta a su padre Simón: "Duele muchísimo" Era entonces cuando Paz le proponía a Rocío escribir una nueva nota a su padre, esta vez desde la madurez para soltar la culpa y el miedo. La participante aceptada aunque confesaba que dar este paso era algo muy difícil para ella: "Lo recuerdo como si fuese ayer y me duele muchísimo".

La participante deja atrás el pasado al escribir una nueva carta a su padre tras aquella dolorosa nota que le dejo a los quince años antes de irse a vivir con su novio