Rocío rompe definitivamente con su pasado en 'El camino de la verdad'. La participante, con el apoyo emocional de nuestra coach Paz Calap, escribe una nueva carta a su padre Simón tras recordar aquella dolorosa nota que le dejó a su progenitor a través de la cual le comunicó que se iba de casa con su novio cuando a penas tenía quince años.
Una breve nota supuso el quiebre total en la vida tanto de Rocío como su padre Simón. La participante recuerda cómo fue ese momento: "Cuanto tenía quince años me enamoré. Yo ya me había graduado tenía que o seguir para sacarme el módulo o dejar de verle. Yo preferí a mi novio y llego un día en el que me dijo: "¿Por qué no nos vamos juntos?". Y no me lo pensé. Me fui de casa. Dejé una nota y me fui”.
La marcha de su hija de casa supuso un antes y después en la vida de Simón, quien recuerda con dolor cómo fue para el encontrarse con aquella nota: "No sabía dónde buscarla porque no sabía dónde vivián. No lo he superado, era como que me había arrancado a mi hija. Se me desmoronó todo, la vida ya no tenía sentido".
Por su parte, Rocío admite sentirse culpable: "Me hubiese gustado sentarme y decirle las cosas. Miro a mi hijo y si me deja con una nota me vuelvo loca. Ahora es cuando más o menos entiendes lo que pudo haber vivido mi padre en ese momento".
Era entonces cuando Paz le proponía a Rocío escribir una nueva nota a su padre, esta vez desde la madurez para soltar la culpa y el miedo. La participante aceptada aunque confesaba que dar este paso era algo muy difícil para ella: "Lo recuerdo como si fuese ayer y me duele muchísimo".
Con lágrimas en los ojos, Rocío escribía la nueva carta, aunque, cuando Paz le pedía leerla, ella prefería guardarse el contenido de la misma para cuando se sintiese preparada. "Tenía un nudo en la gargantea que no me dejaba, por eso no lo he hecho. Hasta que yo no la lea y vea que no siento esas ganas de llorar prefiero no leerla en voz alta", explicaba.