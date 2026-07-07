Yuli muestra su apoyo a Argentina en el Mundial con un emotivo mensaje desde Atlanta

LIDLT 07 julio 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10' se ha lanzado a una aventura en Atlanta para animar y apoyar a la Selección de Argentina en el Mundial

Yuli Cagna ha reaparecido por un motivo de lo más especial. Tras acabar su relación con Lucas Mera y acabar sola su experiencia para reencontrarse con ella misma, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ no pierde el tiempo y está en Atlanta para mostrar su apoyo a Argentina en el Mundial. En un momento en que se encuentra plena y tras haber aprendido mucho en su experiencia en República Dominicana, tal como ella misma contó a su salida, Yuli está disfrutando de un verano sin ataduras y de su gran pasión: el fútbol, y en concreto, la Selección de Argentina en el Mundial.

Tras llegar a los octavos de final, la campeona vigente se juega todo en el estadio de Atlanta este martes 7 de julio al enfrentarse a partir de las 18:00 horas a Egipto. Por eso, sin faltar a su cita como buena futbolera con la Selección de España al ver su partido frente a Portugal a través de la televisión, Yuli ha llegado dispuesta a animar hasta el final a su selección. Una "locura" en su nueva etapa de soltera "No entiendo para qué me traje tanta ropa de Argentina, si no me pienso sacar esta", ha dicho refiriéndose a la camiseta de su selección, el uniforme con el que Yuli ha llegado a Atlanta dispuesta a darlo todo. De camino al "banderazo de Argentina" que tiene lugar en el parque, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10' ha ido compartiendo con sus seguidores cada paso que ha ido dando. La creadora de contenido ha confesado que no tenía planeado ir al Mundial, pero al ver el segundo partido tomó una decisión. "Me dije es el último de Messi, ¿Cómo no va a ir? Y me dije, este es el momento y mis viejos no lo dudaron", ha confesado de cómo comenzó esta aventura.