Julia, de 'LIDLT 10', comparte la historia de su mascota y sorprende con su reacción: “Qué preciosidad”

Julia Garrigós ha protagonizado uno de esos momentos que terminan conquistando en redes sociales. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido compartir con sus seguidores una divertida anécdota relacionada con su mascota y ha terminado sorprendiendo a todos con la inesperada reacción del animal.
La influencer ha explicado el origen de una costumbre que comenzó cuando su perrita era apenas un cachorro y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una especie de código secreto entre ambas.
Todo empezó cuando ella y su familia comenzaron a darle premios a su perrito. Sin embargo, fue su madre quien instauró un peculiar ritual que todavía sigue funcionando años después. Entre risas, Julia ha contado que su madre tenía la costumbre de entregarle las chuches mientras tarareaba la mítica melodía de 'La Pantera Rosa'.
Lo más llamativo es que aquella canción terminó transformándose en una palabra inventada que acabó dando nombre al ritual. “¿Por qué se llama 'tarán'? Porque mi madre lo tarareaba con esa palabra”, ha explicado. La creadora de contenido ha querido demostrar que la asociación entre la melodía y las recompensas sigue completamente vigente.
Convencida de que el experimento iba a funcionar, Julia ha advertido a sus seguidores de lo que estaba a punto de suceder. “Ahora está dormidita. Cuando escuche esa canción, automáticamente va a levantarse y va a venir hasta donde yo esté”, ha comentado mientras se dirigía a buscar una chuche.
Y así ha ocurrido. Nada más escuchar el característico “Tarán, tarán, tarán...”, la perrita se ha acercado inmediatamente hasta ella en busca de su premio. La escena ha provocado las carcajadas de Julia, que apenas podía contener la risa mientras intentaba continuar con la demostración.
“¡Es que no puedo! ¡No puedo!”, ha repetido entre risas al comprobar que el método seguía funcionando a la perfección.
La influencer ha explicado que el vínculo entre la melodía y las recompensas es tan fuerte que incluso han realizado más pruebas. “Hemos hasta comprobado que poniéndole la canción de 'La Pantera Rosa' la reconoce”, ha asegurado.
La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios por parte de sus seguidores, que han reaccionado con gran ternura al vídeo. “Qué preciosidad”, “Qué bonita, por favor”, “Qué mona” o “Qué lista es” han sido algunos de los mensajes que han inundado la publicación.