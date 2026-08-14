Julia, de 'LIDLT 10', comparte la historia de su mascota y sorprende con su reacción: “Qué preciosidad”

LIDLT 14 agosto 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha mostrado el curioso ritual que comparte con su perrita y ha enternecido a sus seguidores con una escena de lo más divertida

Julia Garrigós ha protagonizado uno de esos momentos que terminan conquistando en redes sociales. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido compartir con sus seguidores una divertida anécdota relacionada con su mascota y ha terminado sorprendiendo a todos con la inesperada reacción del animal. La influencer ha explicado el origen de una costumbre que comenzó cuando su perrita era apenas un cachorro y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una especie de código secreto entre ambas.

El origen del famoso "tarán" Todo empezó cuando ella y su familia comenzaron a darle premios a su perrito. Sin embargo, fue su madre quien instauró un peculiar ritual que todavía sigue funcionando años después. Entre risas, Julia ha contado que su madre tenía la costumbre de entregarle las chuches mientras tarareaba la mítica melodía de 'La Pantera Rosa'. Lo más llamativo es que aquella canción terminó transformándose en una palabra inventada que acabó dando nombre al ritual. “¿Por qué se llama 'tarán'? Porque mi madre lo tarareaba con esa palabra”, ha explicado. La creadora de contenido ha querido demostrar que la asociación entre la melodía y las recompensas sigue completamente vigente. La reacción de su perrita sorprende a todos