LIDLT 13 agosto 2026

El tentador de 'La isla de las tentaciones 10' se ha sincerado sobre su relación con Yuli Cagna y ha opinado abiertamente de lo que piensa de su ex Lucas Mera

Óscar Ruiz ha hablado alto y claro sobre su relación con Yuli Cagna y contra Lucas Mera tras ‘La isla de las tentaciones 10’ a través de las redes sociales. El que se le conoce como el tentador más triunfador del reality por su extensa trayectoria de conquistas se ha sincerado públicamente en una entrevista sobre lo que piensa de la argentina y el gallego. El joven ha respondido a Víctor Enguídanos, extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ al que le ha contado abiertamente cómo ha sido su relación con Yuli Cagna tras su experiencia en República Dominicana y también le ha dicho lo que piensa de Lucas Mera.

Óscar Ruiz no ha negado que tiene mucho hater en las redes sociales a raíz de su paso como tentador por ‘LIDLT 10’, pero eso es algo que no le importa y tampoco ha dudado en aclarar las dudas de sus miles de seguidores y se ha pronunciado sobre su relación con Yuli Cagna: “Estando con Lucas no me respondió y nada más Lucas volverse a Galicia, pues me respondió, me dio el número y hemos estado hablando durante meses”, ha indicado, aunque en este momento se haya cortado su comunicación. Óscar Ruiz opina del ‘papel de Lucas Mera’ Además de esto, el tentador también se ha explayado en desenmascarar a Lucas Mera, el exnovio de Yuli Cagna. A la pregunta de si el gallego, ¿se marcó un papel en el concurso?, Óscar Ruiz ha contestado sin rodeos sobre lo que piensa de este. “Yo creo que sí. Yo le saqué su verdadera cara. En ese momento te están metiendo un puñal aquí. Tú no puedes ser tan frío de hacer así. A veces se gana, a veces se pierde y bueno y me siento y digo Sandra, ya sabrá ella el hombre que ha perdido. Ya tenía sus pautas diciendo, ¿tú quieres quedar como un rey? Pues ahí quedan como reyes los que son respetuosos, los que respetan a la novia, los que no se alteran", ha indicado el tentador.

Óscar Ruiz no ha dudado en aclarar las dudas a sus seguidores sobre Yuli Cagna y Lucas Mera