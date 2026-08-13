Atamán se somete a un cambio de look radical: “Cuando te convencen para estas locuras”

Atamán se ha atrevido con un cambio de look radical con el que ha dejado muy impactados a sus seguidores. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha dicho adiós a su pelo moreno para dar paso a una nueva imagen que no ha dejado indiferente a nadie. El canario ja presentado su nueva imagen a través de sus redes sociales.
En un verano repleto de nuevas experiencias tras su ruptura total con Leila León, Atamán ha dado otro paso más para cortar con el pasado y, de paso, autoproclamarse como uno de los cambios de look más sorprendentes de este año.
El exparticipante de ‘LIDLT 10’ ha compartido en su perfil oficial de Instagram unas imágenes de la peluquería que hacían presagiar lo que estaba por venir. “Cuando te convencen para estas locuras y, al final, me voy encantado”, ha escrito antes de lanzarse a mostrar su cambio de imagen radical.
El canario se ha despedido de su pelo moreno y ha dado paso a un look de lo más rompedor, tiñéndose el cabello de color rubio platino. El primer sorprendido ha sido él mismo nada más verse en el espejo con su nueva imagen.
“Confía siempre”, ha escrito el influencer a modo de agradecimiento al estilista Alessando Barrios en el que ha confiado y el que le ha convencido de dar este paso arriesgado.
Después de la decepción amorosa que se llevó en República Dominicana, el canario está sanando sus heridas y viviendo un verano de lo más especial rodeado por sus amigos y familia. También se le ha visto en diferentes eventos donde ha dejado claro que acepta las críticas y las opiniones variadas. “Voy a pensar que te gusto, que me tienes envidia o que eres mi fan”, ha escrito en sus redes.
Lo cierto es que el cambio de look radical de Atamán ha sido sorprendente y este se prepara para todo tipo de reacciones, tal como ha dejado constancia en sus redes sociales. El momento en el que ha visto su nuevo color de pelo ha sido importante y con él demuestra que está avanzando en una nueva dirección, con más confianza en sí mismo y sin importar lo que opine el resto de la gente.