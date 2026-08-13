Atamán se somete a un cambio de look radical: “Cuando te convencen para estas locuras”

LIDLT 13 agosto 2026

Así es el impactante cambio de look al que se ha sometido Atamán, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’, en su verano de soltero más renovador

Atamán se ha atrevido con un cambio de look radical con el que ha dejado muy impactados a sus seguidores. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha dicho adiós a su pelo moreno para dar paso a una nueva imagen que no ha dejado indiferente a nadie. El canario ja presentado su nueva imagen a través de sus redes sociales. En un verano repleto de nuevas experiencias tras su ruptura total con Leila León, Atamán ha dado otro paso más para cortar con el pasado y, de paso, autoproclamarse como uno de los cambios de look más sorprendentes de este año.

Atamán se ha dejado convencer para hacerse un arriesgado cambio de look

El exparticipante de ‘LIDLT 10’ ha compartido en su perfil oficial de Instagram unas imágenes de la peluquería que hacían presagiar lo que estaba por venir. “Cuando te convencen para estas locuras y, al final, me voy encantado”, ha escrito antes de lanzarse a mostrar su cambio de imagen radical. El canario se ha despedido de su pelo moreno y ha dado paso a un look de lo más rompedor, tiñéndose el cabello de color rubio platino. El primer sorprendido ha sido él mismo nada más verse en el espejo con su nueva imagen. El exparticipante de ‘LIDLT’ se atreve con un cambio de imagen “Confía siempre”, ha escrito el influencer a modo de agradecimiento al estilista Alessando Barrios en el que ha confiado y el que le ha convencido de dar este paso arriesgado.

El exparticipante de 'LIDLT' ha mostrado su nueva imagen con el pelo rubio platino