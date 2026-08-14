LIDLT 14 agosto 2026

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10' se ha quitado la férula, tubos y puntos y ha enseñado el resultado de su nueva nariz tras su intervención

Hace apenas unos días, José entraba en el quirófano dispuesto a corregir un problema de salud y, de paso, mejorar su imagen. Tras encontrar un cirujano que evaluaba su caso, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ se sometía a una rinoseptoplastia de la que por fin ha podido ver el resultado final tras quitarse los tubos y puntos. El novio de Nerea decidía confiar en una operación estética para corregir su tabique desviado, un problema agravado tras confesar que tenía la nariz “rota en ocho trozos” y que le dificultaba el respirar con normalidad. También ha aprovechado su paso por quirófano para afinar la punta y hacerla más armónica con sus facciones.

José muestra su evolución y cómo está viviendo el proceso de su rinoseptoplastia

Desde que saliera de la sala de operaciones, José ha ido informando a sus seguidores sobre cómo se encuentra. Su postoperatorio no ha sido especialmente fácil y él mismo ha asegurado que ha tenido mucha medicación tras la intervención. "Me he tomado más pastillas que un abuelo", ha dicho antes de acudir a su revisión. Después de una semana con la férula protectora puesta, el valenciano de 35 años ha acudido a consulta para retirarla y ver su nueva nariz. Un proceso complicado en que ha tenido que enfrentarse a su nueva imagen en el espejo tras retirarle los tubos y puntos. “Yo creo que después de eso estaré muchísimo más cómodo. Prometí que iba a grabar todo”, ha señalado y así lo ha cumplido. “Solo espero que esté todo bien. Luego os enseñaré cómo me quitan la férula, los puntos y a ver el resultado final”, decía mientras se dirigía a la clínica en la que se ha operado. Tras unas horas de espera, sus seguidores por fin han podido ver el resultado, con el que él está encantado.

El exparticipante de 'LIDLT 10' ha enseñado el proceso al completo de su cirugía estética y el resultado

La reacción de Nerea al ver la nueva nariz de José “Me gusta mucho, la verdad”, son las primeras palabras que ha dicho José nada más verse en el espejo. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha revisado al detalle su nueva nariz y el cambio que le ha hecho experimentar en su rostro. Una impresión muy buena que también ha recalcado su novia Nerea al verlo. “Ya no queda nada y qué bonita es”, le ha escrito.

José, de 'LIDLT 10', se ve por primera vez en el espejo con su nueva nariz