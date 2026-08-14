Hace apenas unos días, José entraba en el quirófano dispuesto a corregir un problema de salud y, de paso, mejorar su imagen. Tras encontrar un cirujano que evaluaba su caso, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ se sometía a una rinoseptoplastia de la que por fin ha podido ver el resultado final tras quitarse los tubos y puntos.
El novio de Nerea decidía confiar en una operación estética para corregir su tabique desviado, un problema agravado tras confesar que tenía la nariz “rota en ocho trozos” y que le dificultaba el respirar con normalidad. También ha aprovechado su paso por quirófano para afinar la punta y hacerla más armónica con sus facciones.
Desde que saliera de la sala de operaciones, José ha ido informando a sus seguidores sobre cómo se encuentra. Su postoperatorio no ha sido especialmente fácil y él mismo ha asegurado que ha tenido mucha medicación tras la intervención. "Me he tomado más pastillas que un abuelo", ha dicho antes de acudir a su revisión.
Después de una semana con la férula protectora puesta, el valenciano de 35 años ha acudido a consulta para retirarla y ver su nueva nariz. Un proceso complicado en que ha tenido que enfrentarse a su nueva imagen en el espejo tras retirarle los tubos y puntos. “Yo creo que después de eso estaré muchísimo más cómodo. Prometí que iba a grabar todo”, ha señalado y así lo ha cumplido.
“Solo espero que esté todo bien. Luego os enseñaré cómo me quitan la férula, los puntos y a ver el resultado final”, decía mientras se dirigía a la clínica en la que se ha operado. Tras unas horas de espera, sus seguidores por fin han podido ver el resultado, con el que él está encantado.
“Me gusta mucho, la verdad”, son las primeras palabras que ha dicho José nada más verse en el espejo. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha revisado al detalle su nueva nariz y el cambio que le ha hecho experimentar en su rostro. Una impresión muy buena que también ha recalcado su novia Nerea al verlo. “Ya no queda nada y qué bonita es”, le ha escrito.
También ha podido ver los numerosos comentarios que ha recibido, incluso antes de haber enseñado el resultado de su rinoseptoplastia, la mayor parte considera que no le hacía falta el cambio estético, pero le señalan que le queda bien el cambio. Párrafo
Sus seguidores le han dicho que les parece que se le ha quedado preciosa, que le ven muy atractivo y celebran que le hayan podido quitar la férula tan solo una semana después de la intervención. Por su parte, el exparticipante de ‘LIDLT 10’ ha agradecido las atenciones, cuidados y trato médico que ha recibido y solo espera ya a que en unos días le quiten los parches que le han dejado y un par de puntos interiores.