La undécima edición de 'La isla de las tentaciones' llegará muy pronto a Telecinco, pero ya podemos ver las primeras imágenes , que se incluyen en el segundo programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones 11', disponible al completo en Mediaset Infinity . En ellas se aprecia que la temporada es intensa desde el comienzo, con discusiones entre las parejas en la ceremonia de collares en las que escogen a qué tentador le dan la primera cita.

Se confirma también que las alarmas vuelven a sonar en las villas y que hay quien quiere destruirlas para no escuchar el ruido que anuncia que podrían estar siéndole desleal en la otra villa. Como en otras ediciones, se repiten los enfados en las hogueras al ver imágenes y los llantos desgarrados ante traiciones que no esperaban que ocurrieran.

Sandra Barneda vuelve a convertirse en un apoyo fundamental para los participantes, escuchándoles en los momentos en los que se rompen al ver a sus parejas traspasando límites. Y también tiene que ser firme con las parejas en otros momentos, cuando intentan escapar corriendo de la hoguera o cuando en el espejo tratan de saltarse las normas.

Al igual que en la cuarta edición cuando Zoe Bayona irrumpió en la hoguera de los chicos, en esta temporada Nacho de Borbón sorprende a las chicas al entrar corriendo en la hoguera en busca de Náyades. Y, como en otras ediciones, el jacuzzi se convierte en un protagonista más al ser el escenario de muchos besos. También se adelanta que la pasión se desatará bajo las sábanas... ¿quiénes habrán caído en la tentación? Muy pronto lo descubriremos.

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