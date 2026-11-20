Marta Peñate vuelve a ponerse al frente de ‘Tentaciones Privé’ , con el estreno de su nueva temporada el jueves 26 de noviembre . Cada semana, a través de Mediaset Infinity, dos protagonistas de la última temporada de ‘La isla de las tentaciones’ acudirán al videopodcast presentado por la canaria para hacer un repaso por su trayectoria en el programa y aclarar las incógnitas que no tienen respuesta. ¡No te pierdas su estreno!

Además de comentar todo lo que ha ocurrido en su paso por el programa, estos protagonistas tendrán un cara a cara en el que explicarán en qué punto se encuentra su relación tras haber finalizado ‘La isla de las tentaciones’. Paola y Sergio se convierten en los primeros invitados en zanjar todas sus cuentas pendientes y contar todo lo que ha pasado entre ellos tras su paso por República Dominicana.

Todo lo que ha ocurrido en su relación, con quién se ha liado cada uno de ellos y la aparición de una de las tentadoras protagonistas, serán algunos de los aspectos clave del estreno de la nueva temporada de ‘Tentaciones Privé’.

Estos invitados no estarán solos ya que, en cada programa, dos colaboradores estarán presentes y no tendrán ningún problema en decir todo lo que piensan; en esta ocasión, Naomi Asensi y Claudia Chacón serán las encargadas de acompañar a Sergio y Paola en este camino.

‘Tentaciones Privé’, con Marta Peñate al mando, sacará a la luz todos los entresijos de lo que ha ocurrido entre los participantes de ‘La isla de las tentaciones’, los líos más inesperados, rupturas, reconciliaciones, triángulos amorosos… ¡e incluso cuartetos! ¡No te pierdas el estreno de la nueva temporada, el jueves 26 de noviembre, en Mediaset Infinity!