La isla de las tentaciones 17 noviembre 2026

Después de vivir la aventura de 'La isla de las tentaciones 11', Paola y Josué se han reencontrado seis meses después frente a Sandra Barneda, con quien se han sincerado y a quien han contado todo lo que ha ocurrido entre ellos desde entonces.

El paso de Paola y Sergio por ‘La isla de las tentaciones 11’ fue una auténtica montaña rusa. La pareja llegó al programa con el objetivo de poner fin a las inseguridades de Paola, pero bastaron unas horas para que ella descubriera que él le había mentido y que se había besado fuera con Irini, una de las tentadoras VIP de la edición. Esto disparó el miedo y la desconfianza de Paola. Y es que, poco a poco Sergio fue acercándose cada vez más a la soltera hasta que terminó cayendo en la tentación con ella y sobrepasando todos los límites. Paola acabó completamente rota al ver sus imágenes. A pesar de ello, y tras vivir una hoguera final desgarradora, ella optó por perdonarle y salir con él de ‘La isla de las tentaciones 11’. Pero la decisión de él fue muy distinta: Sergio confesó a Sandra Barneda que quería abandonar la experiencia con un nuevo amor, Irini, a quien quería seguir conociendo fuera. Paola se abre con Sandra Barneda Paola ha sido la primera en reencontrarse con la presentadora. Nada más verla, se ha mostrado de lo más sonriente. Pero esa actitud no ha tardado en cambiar. Cuando ha recordado su paso por el programa y todo lo que vivió en Villa Montaña, Paola se ha derrumbado asegurando que aún le duele pensar en todo aquello: “Dentro estaba en una burbuja, aunque yo veía esas imágenes no me lo quería creer. Cuando salí me di cuenta de todo. No supe gestionar la situación. A día de hoy me duele”, ha reconocido entre lágrimas.

Y es que, tras apagarse la hoguera final y volver de República Dominicana, Paola se reencontró con Sergio y pasó dos semanas con él en su casa: “No entiendo que decidiera irse con Irini. Yo me fui directa a Málaga porque tenía mis cosas allí. Nos dimos explicaciones y estuve dos semanas en su casa”, ha confesado reconociendo a Sandra que aún sentía cosas por Sergio y que en esos días llegaron a besarse de nuevo. Al abandonar su casa, Paola asegura que han seguido en contacto: “No podía evitarlo, estaba enamorada. La última vez que nos vimos fue como hace dos semanas o tres. Por mucho que me quiera ir, vuelvo, y no sé por qué”. Sergio se sincera sobre lo que vivió con Irini Tras un ratito de charla con Paola, ella abandonaba la sala y le llegaba el turno a Sergio. Él no podría hablar de su paso por el programa sin mencionar a Irini, la soltera con la que cayó en la tentación: “Me hizo sentir tan bien dentro que confiaba en que fuera también lo iba a seguir siendo”. Mientras Sergio charlaba con Sandra Barneda, Paola escuchaba atenta desde la sala de visionado sin que le escapara el más mínimo detalle. En el momento en el que Sergio ha asegurado que Paola no empatizaba nunca con él, no ha dudado en abandonar la sala y dirigirse al lugar donde se encontraba junto a la presentadora: “¿Tú en qué mundo vives? Escúchame, que te voy a poner los pies en la tierra”, le ha adelantado. La historia de Irini y Josué Tras un primer rifirrafe entre ellos, Sandra Barneda ha aprovechado para preguntarle a él qué ocurrió con Irini, con quien decidió marcharse del programa, tras volver a España. Al responder, Sergio ha soltado un bombazo: Irini decidió no seguir con él porque estaba teniendo algo con Josué. “Me dijo por mensaje que no quería seguir conociéndome y es que estaba con Josué. Me contó que se lio con él antes de entrar al programa”, ha asegurado.

El tenso reencuentro de Paola y Sergio: de sus idas y venidas a la historia de Irini con Josué

Ha sido entonces cuando Sandra Barneda ha dado paso a la propia Irini. La tentadora ha entrado y no ha dudado en compartir su versión, una versión que no coincidía con lo que Sergio le había contado a Paola y que hacía que esta estallara como nunca abandonando el reencuentro entre lágrimas: “¡Esto es ridículo! ¡Acuéstate! A mí no me dijo eso, me siento estúpida... Me ha engañado”.

Cuando ‘La isla de las tentaciones 11’ llegó a su fin y todos los participantes regresaron a España, Irini y Josué retomaron algo que al parecer había empezado antes de comenzar la experiencia. Tras las palabras de Irini, Josué ha entrado en el reencuentro para aclarar su historia y contar en qué punto se encuentran actualmente: “Al llegar, nos vemos. Nos besamos, se quedó a dormir conmigo… Nos hemos seguido viendo, conociendo. Ella ha estado en mi casa… Somos amigos actualmente. Es una chica increíble, pero mis sentimientos siempre han sido de amistad”. Josué suelta el bombazo Y por si todo esto fuera poco, el reencuentro de Paola y Gema ha traído consigo un auténtico bombazo. Josué ha destapado todo lo que ocurrió la noche en la que Paola, él, Gema y Lucas Mera salieron juntos de fiesta.