En el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones 11’ seis meses después, Nacho y Náyades han vuelto a sentarse frente a Sandra Barneda para hablar de todo lo que ha pasado desde el momento en el que volvieron de República Dominicana y también cuando ella decidió romper su relación para irse con Andrea pese a que él dejaba claro que quería apostar por continuar su camino juntos fuera.
Al verse las caras de nuevo, Nacho y Náyades han contado que no están juntos, mientras él sigue soltero y ella está conociendo a Andrea aunque no con una relación formal.
En este reencuentro meses después tras las explicaciones de la expareja, Andrea se unía a ellos y entraba con una corona, lo que enfadaba a Nacho: "Es ridículo, lo de siempre". Y el italiano se acercaba a Náyades para darle un beso, pero seguidamente tenía un tenso enfrentamiento con él: "Lo único que quieres es protagonismo, tú haces un papel".
Pero antes de su entrada, Nacho había contado una información que le ha llegado del italiano: "Conozco a mucha gente y me he enterado de muchas cosas. Mientras estaba con Náyades se fue a Italia solo y le dijo a su mejor amiga que escribiera a Sthefany para que fuera a verle ahí, estuvo con ella antes de ir a 'La isla de las tentaciones'.
Y cuando estaban los tres, cara a cara, Náyades dejaba algo claro al italiano: "Le conozco perfectamente y le creo, ha dicho que tiene capturas, si esto es verdad la mando a la mierda". Y esto provocaba un tenso momento entre ambos, lo que iba a peor cuando Nacho aseguraba que también le ha llegado que tonteó con una chica en la Feria de Málaga.
Una tensión entre Andrea y Náyades que seguía al despedirse de Nacho en este reencuentro. "Me fiaba cien por cien de Andrea, no pongo en duda que Nacho se vaya a inventar que tienes las pruebas de algo cuando no es así. Tengo dudas en general, no me gusta que se falte el respeto ni una parte ni de la otra a mi círculo cercano". A lo que el tentador de esta edición reaccionaba: "Ya te digo yo que cuando la gente es envidiosa y está dolida...".
Y cuando se despedían de Sandra Barneda, todo estallaba por los aires. Andrea no entendía que le ponga en duda en cuanto "alguien le cuente dos tonterías" y no dudaba en irse del lugar de la discusión, lo que hacía explotar a Náyades: "Este acto que estás teniendo es de niñato, eres un chulo de mierda, así no se actúa con una mujer a la que consideras pareja, un hombre de los pies a la cabeza no huye".
Y esto provocaba que este volviera: ¿Te parece que cualquier tonto que venga aquí meta mierda entre tú y yo? Si él no miente estás diciendo que miento yo" Lo que provocaba que Náyades sacase la cara por su expareja: "No voy a consentir que le llames tonto, no faltes al respeto. Lo único que estoy diciendo es que Nacho no miente".
Nacho era el primero en entrar y le contaba a Sandra Barneda que está soltero, pero Náyades reaccionaba desde la sala de visionado: “Pues a mí me han dicho que estás conociendo a alguien y tienes el corazón roto, pero todo el verano has estado conociendo a chicas”.
Aunque él relataba todo lo que ocurrió después de República Dominicana: “Estuvimos una semana sin vernos, pero después tuvimos una conversación de cuatro o cinco horas. Terminamos bastante cerca nosotros y fui yo la que la aparté, me quedé con muchas ganas de besarla y en ese momento me dijo que no quería estar conmigo y que tenía claras las cosas. Ahora tenemos cordialidad, pero me priorizo a mí”.
Por su parte, cuando Náyades entraba y tenía un rato a solas con Sandra Barneda, le contaba su versión de lo ocurrido: “Sufrí muchísimo porque amaba a Nacho y estaba sintiendo cosas por Andrea". Asegurando que no entendió que el italiano dijese que se iba solo de la hoguera final: "Me parece muy hipócrita estar a la media hora con la persona a la que le has dicho que no quiere estar contigo. Llegamos a Madrid, me voy con él a su casa y ya no nos separamos". La que aclaraba que no son pareja, pero que se están conociendo: "Nos gustamos, hay muchos aspectos en los que siento que no le conozco".
La que además explicaba que no se ha arrepentido de haber tomado la decisión de romper con Nacho y que cuando quedaron fue él quien se acercaba más a ella y el que tenía ganas de besarla: "Yo le ponía freno y él quería constantemente besarme, me respetó porque le dije que no, pero el de la iniciativa era él". Y esto provocaba tensión entre ellos cuando se veían las caras y daban sus explicaciones: "Los caminos se tenían que separar".