La isla de las tentaciones 17 noviembre 2026

Nacho cuenta que tiene pruebas de que Andrea, cuando ya estaba conociendo a Náyades, ha querido ponerse en contacto con Sthefany con ayuda de su mejor amiga

En el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones 11’ seis meses después, Nacho y Náyades han vuelto a sentarse frente a Sandra Barneda para hablar de todo lo que ha pasado desde el momento en el que volvieron de República Dominicana y también cuando ella decidió romper su relación para irse con Andrea pese a que él dejaba claro que quería apostar por continuar su camino juntos fuera. El reencuentro de Náyades y Nacho: él sigue soltero y ella conociendo al italiano Al verse las caras de nuevo, Nacho y Náyades han contado que no están juntos, mientras él sigue soltero y ella está conociendo a Andrea aunque no con una relación formal. En este reencuentro meses después tras las explicaciones de la expareja, Andrea se unía a ellos y entraba con una corona, lo que enfadaba a Nacho: "Es ridículo, lo de siempre". Y el italiano se acercaba a Náyades para darle un beso, pero seguidamente tenía un tenso enfrentamiento con él: "Lo único que quieres es protagonismo, tú haces un papel".

Pero antes de su entrada, Nacho había contado una información que le ha llegado del italiano: "Conozco a mucha gente y me he enterado de muchas cosas. Mientras estaba con Náyades se fue a Italia solo y le dijo a su mejor amiga que escribiera a Sthefany para que fuera a verle ahí, estuvo con ella antes de ir a 'La isla de las tentaciones'. Y cuando estaban los tres, cara a cara, Náyades dejaba algo claro al italiano: "Le conozco perfectamente y le creo, ha dicho que tiene capturas, si esto es verdad la mando a la mierda". Y esto provocaba un tenso momento entre ambos, lo que iba a peor cuando Nacho aseguraba que también le ha llegado que tonteó con una chica en la Feria de Málaga. Andrea y Náyades tienen una intensa discusión en el reencuentro Una tensión entre Andrea y Náyades que seguía al despedirse de Nacho en este reencuentro. "Me fiaba cien por cien de Andrea, no pongo en duda que Nacho se vaya a inventar que tienes las pruebas de algo cuando no es así. Tengo dudas en general, no me gusta que se falte el respeto ni una parte ni de la otra a mi círculo cercano". A lo que el tentador de esta edición reaccionaba: "Ya te digo yo que cuando la gente es envidiosa y está dolida...".

Y cuando se despedían de Sandra Barneda, todo estallaba por los aires. Andrea no entendía que le ponga en duda en cuanto "alguien le cuente dos tonterías" y no dudaba en irse del lugar de la discusión, lo que hacía explotar a Náyades: "Este acto que estás teniendo es de niñato, eres un chulo de mierda, así no se actúa con una mujer a la que consideras pareja, un hombre de los pies a la cabeza no huye". Y esto provocaba que este volviera: ¿Te parece que cualquier tonto que venga aquí meta mierda entre tú y yo? Si él no miente estás diciendo que miento yo" Lo que provocaba que Náyades sacase la cara por su expareja: "No voy a consentir que le llames tonto, no faltes al respeto. Lo único que estoy diciendo es que Nacho no miente".

Así han contado Nacho y Náyades todo lo que ha pasado fuera Nacho era el primero en entrar y le contaba a Sandra Barneda que está soltero, pero Náyades reaccionaba desde la sala de visionado: “Pues a mí me han dicho que estás conociendo a alguien y tienes el corazón roto, pero todo el verano has estado conociendo a chicas”. Aunque él relataba todo lo que ocurrió después de República Dominicana: “Estuvimos una semana sin vernos, pero después tuvimos una conversación de cuatro o cinco horas. Terminamos bastante cerca nosotros y fui yo la que la aparté, me quedé con muchas ganas de besarla y en ese momento me dijo que no quería estar conmigo y que tenía claras las cosas. Ahora tenemos cordialidad, pero me priorizo a mí”. Por su parte, cuando Náyades entraba y tenía un rato a solas con Sandra Barneda, le contaba su versión de lo ocurrido: “Sufrí muchísimo porque amaba a Nacho y estaba sintiendo cosas por Andrea". Asegurando que no entendió que el italiano dijese que se iba solo de la hoguera final: "Me parece muy hipócrita estar a la media hora con la persona a la que le has dicho que no quiere estar contigo. Llegamos a Madrid, me voy con él a su casa y ya no nos separamos". La que aclaraba que no son pareja, pero que se están conociendo: "Nos gustamos, hay muchos aspectos en los que siento que no le conozco".