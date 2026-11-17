La isla de las tentaciones 17 noviembre 2026

Las parejas de esta edición de 'La isla de las tentaciones 11' vuelven a reencontrarse, también con los tentadores, y cuentan todo lo que ha pasado tras salir hace seis meses de República Dominicana

Tras la emisión de las hogueras finales, en las que todas las parejas salieron separadas – excepto Nando e Isa que se había marchado tiempo atrás – ha llegado el momento de conocer qué ha pasado entre los participantes de ‘La isla de las tentaciones 11’ en los seis meses posteriores a las grabaciones de esta edición gracias a ‘El reencuentro de La isla de las tentaciones 11 seis meses después’. Gema y Rubén siguen sin estar juntos La hoguera final de Gema y Rubén acabó con el final de su relación. La pareja puso fin a su historia. Ahora, seis meses después, ambos continúan separados y solteros, los que han contado todo lo que ha pasado en este tiempo, en el que no se han visto desde que rompieran en República Dominicana, aunque si tuvieron una conversación de ocho horas y media por videollamada después de la que firmaron poder llevarse bien, pero con límites, pese a que él quería volver con ella.

Gema y Javi tuvieron relaciones sexuales al salir de 'La isla de las tentaciones 11' aunque al llegar a España se enfriaron las cosas pese a que el soltero llegó a conocer a la familia de ella y el tentador, notó una gran intensidad por parte de Gema que le llegó a agobiar, lo que terminó en que dejasen de tener contacto entre ellos. En un reencuentro en el que también estaban Nataly que se mostraba muy molesta con Rubén tras todo lo ocurrido y Nieves, con la que ha hablado fuera de República Dominicana, con la que no ha pasado más que eso. Mara está con Juanpi y Miguel conociendo a Mar, de 'La isla de las tentaciones 11' Mara y Miguel se reunieron de forma prematura en una hoguera de confrontación que convocó el murciano, roto de dolor por ver a la alicantina traspasar todos los límites con Juanpi. Su reencuentro seis meses después ha estado lleno de tensión y ella le ha echado en cara que haya estado con otras chicas si tiene el corazón roto tras su ruptura. Él ha defendido su derecho a estar con otras chicas porque está soltero y ha desvelado que está conociendo a Mar, exparticipante de la edición anterior.

Mara, por su parte, ha explicado que ha seguido con Juanpi tras su salida de ‘La isla de las tentaciones 11’, pero que le está pesando mucho la distancia porque viven en ciudades distintas. El ex de Sandra Barrios ha decidido pedirle que sea su pareja de forma oficial, sorprendiéndola por completo: ella ha aceptado y le ha asegurado a Sandra Barneda que cree que es su oportunidad “para hacer las cosas bien”. Sergio y Paola no están juntos, pero han seguido viéndose fuera Paola y Sergio rompieron su relación en 'La isla de las tentaciones 11' porque él decidió seguir conociendo a Irini fuera pese a que Paola aseguraba estar enamorada y querer seguir intentándolo. Al llegar a España, ella estuvo viviendo en su casa con él dos semanas más donde pasaron cosas entre ellos. Los que, pese a que ya no viven juntos, se han vuelto a ver durante todo este tiempo aunque también han seguido conociendo a más personas y han decidido no tener nada serio.

Pero es que fuera han pasado muchas cosas. Sergio contaba que a los cuatro días de salir de 'La isla de las tentaciones 11' Irini le dijo que no estaba preparada para seguir conociéndole y también "porque estaba con Josué". Y la propia Irini ha contado que lo que realmente quería era seguir conociendo a Josué. Los que se vieron nada más llegar a Madrid, aunque solo son amigos. Y Josué confirmaba que Paola habría estado con Lucas Mera fuera y ella negaba haberse acostado con él, aunque Sergio asegura que el participante de la anterior edición de 'La isla de las tentaciones 10' le haya dicho otra cosa. Náyades está conociendo a Andrea y Nacho sigue soltero

Nacho le ha explicado a Sandra Barneda que sigue teniendo “el corazón roto” tras su ruptura con Náyades y que por el momento sigue soltero. Náyades, por su parte, ha reconocido que está ilusionada con Andrea Sabitini, pero Nacho ha acabado con esa burbuja de felicidad al contarle que le ha llegado que el italiano habría querido serle desleal con Sthefany. A la extremeña no le ha gustado nada esta información y al exconcursante de ‘GH DÚO’ le ha sentado mal que haya dudado de él, lo que ha dado lugar a una gran bronca entre ellos. Paula y Kico se dieron un tiempo y están intentando que todo vuelva a ir bien Paula, tras la dolorosa hoguera final que vivieron en 'La isla de las tentaciones 11' enseguida se arrepintió tras irse sola. Él corrió detrás de ella al acabar la hoguera y durmieron juntos.