La isla de las tentaciones 12 noviembre 2026

Juntos, solos o con un nuevo amor: las cuatro parejas en llegar al final de 'La isla de las tentaciones 11' han tomado su decisión frente a Sandra Barneda

Las parejas ya se han reencontrado en las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 11' donde, después de todo lo vivido en República Dominicana, ver las imágenes juntos y las explicaciones que se han dado, han elegido cómo marcharse de esta prueba de amor: juntos, solos o con un nuevo amor. Así han terminado las parejas de esta edición: Gema decide romper su relación con Rubén Gema y Rubén han vivido una intensa hoguera en la que ella le ha dejado claro que en 'La isla de las tentaciones 11' le daba la última oportunidad y al ver cómo se ha comportado con Nataly, primero, Nieves después siendo una de las chicas con la que le había puesto los cuernos fuera y sus besos con una tercera soltera, Andrea, no iba a perdonarle.

Por su parte, Rubén se mostraba dolido con que ella hubiera encontrado una complicidad con Javi, al que incluso ha llegado a hablarle de sus cosas más importantes de fuera. Dejándole claro que los dos se han comportado de la misma forma. Pero Gema dejaba claro estar en completo desacuerdo porque, para ella, cuando vio el primer beso con Nataly todo se rompió.

Pese a las explicaciones tras ver las imágenes y que Rubén decidiera seguir adelante su vida fuera juntos asegurando que iban a poder con esto y con mucho más, Gema dejaba claro que ella, aunque le quiere mucho, "ha dejado de ser ella" durante su relación, quiere convertirse en la mujer que quiere y marcharse sola de 'La isla de las tentaciones 11', dando por finalizada su relación con Rubén. Sergio decirse seguir conociendo a Irini fuera pese a que Paola quería que se fueran juntos En la hoguera final de Paola y Sergio no han faltado lágrimas. En sus primeros momentos cara a cara la tensión no faltaba, ella se mostraba completamente dolida con su pareja por las duras imágenes que había tenido que ver con Irini. Las mismas a las que se enfrentaban juntos frente a la 'tablet' y que provocaban más enfado en la canaria.

Del enfado pasaban al llanto. Sergio aseguraba quererla como no sabe si podrá hacerlo con otra persona, pero estar muy quemado de las carencias que sentía en su relación. Algo que Paola reconocía, asegurando haberse dado cuenta en República Dominicana de lo muy enamorada que está de él y lo que le ha echado en falta en esta experiencia. Sergio se mostraba roto al escuchar esto y al expresar no estar seguro que seguir enamorado de ella porque todo esto ya estaba llegando tarde.

Pese a todo, Paola aseguraba querer irse con él y hablar las cosas fuera, pero marcharse juntos. Pero Sergio daba por finalizada su relación al asegurar que quiere seguir conociendo a Irini fuera. Mientras la soltera dejaba claro que quiere lo mismo y ver qué pasa con ellos en la vida real. Lo que hacía que Paola se despidiera de 'La isla de las tentaciones' con el corazón roto y viviendo un especial momento con Sandra Barneda, que le acompañaba al camino de antorchas para que no se fuera sola. Náyades rompe su relación con Nacho para irse con Andrea, pero el soltero decide marcharse solo Náyades y Nacho han vuelto a verse en la hoguera final. Donde él ha mostrado el dolor que ha sentido con todo lo ocurrido con Andrea y ella se ha disculpado, aunque también se mostraba enfadada con lo que ha tenido que ver de Paula. Ambos se explicaban sobre lo que les ha pasado en República Dominicana, ella que se ha dado cuenta de que la Náyades de fuera no era ella misma y no quiere eso en una relación, mientras él le confesaba haber caído en la tentación para "poder perdonarle" lo que ella había hecho porque es el amor de su vida.

Tras hablar de los problemas que han tenido fuera, como Nacho en el tema económico o si conectaban o no a nivel sexual. Él aseguraba querer marcharse juntos de 'La isla de las tentaciones 11' porque, pese a todo, quiere estar con ella. Mientras Náyades aseguraba que su corazón le decía que tenía que seguir conociendo a Andrea, lo que no se esperaba ella era que el italiano le iba a dedicar unas bonitas palabras frente a Nacho, asegurando que quiere que se conozcan fuera, pero cree que antes ella tiene que sanar todo sobre su relación para poder vivir algo bonito y, por eso, se marchaba solo.

Paula se marcha sola cuando Kico deja claro que quiere que se vayan juntos La hoguera final de Kico y Paula ha estado marcada por los reproches y las dudas. Él se mostraba muy dolido con que ella hubiera caído en la tentación, pero la convicción absoluta de que quiere estar con ella y que los sentimientos que tiene son reales, aunque muchas veces no sepa demostrárselo.

Algo que ella le ha reclamado delante de Sandra Barneda, asegurando que él era consciente de las carencias que tiene en la relación, como el cariño, todo lo contrario que ha sentido con Fran y por eso ha actuado con él en la villa. Ambos abrían su corazón, se confesaban estar enamorados, e incluso Kico le entregaba un detalle que ha hecho para ella en la villa en los complicados momentos que ha atravesado. Pero, pese a que él decidía querer irse juntos y continuar su vida fuera, Paula aseguraba querer ser coherente con todo lo sucedido y pensando en que es lo mejor para que cada uno piense por su lado y así poder retomar la relación si es lo que sienten.