Náyades ha afrontado su hoguera final con Nacho como un auténtico reto. La participante de 'La isla de las tentaciones 11' conectó con Andrea Sabatini desde el primer momento en Villa Montaña , algo que le generó dudas sobre su relación desde el principio y que pudo confesarle a Nacho durante la irrupción de este en plena hoguera de las chicas. Por otro lado, Nacho ha acudido a la hoguera final después de haber caído en la tentación -al término de su experiencia- con Paula , pero lleno de dolor y, sobre todo, necesitado de explicaciones.

Nada más verse, Nacho se lo ha dejado claro desde el principio: "No sabes las ganas que tenía de mirarte a los ojos y preguntarte por qué me has hecho tanto daño. Dos días has tardado en olvidarte de mí". Tras este reproche por parte de Nacho, Náyades le ha pedido un abrazo y se ha roto ante él. No obstante, Nacho se ha mostrado implacable: "Tenemos que hablar muchas cosas".

La hoguera ha avanzado, con una Náyades muy dolida por todo el daño que se han hecho y un Nacho que ha mostrado una y otra vez todo el dolor que le han causado las imágenes que ha visto de ella con el tentador italiano: "Creo que te has portado muy mal conmigo".

Además, Náyades ha tenido que justificar en alguna que otra ocasión sus actos, confesando que durante su experiencia en la villa se ha dado cuenta de muchas cosas. La tensión entre ambos ha aumentado, con la joven achacando todo lo que ha hecho a ser sincera, algo que a Nacho no ha parecido valerle.

En un momento dado, Náyades ha señalado que ella y Nacho son "incompatibles" en algunos aspectos de su relación, algo que ha provocado la pregunta de Sandra Barneda, que ha intentado averiguar cuáles eran esos temas. Náyades ha desvelado que suelen estar relacionados con el ámbito sexual.

Posteriormente, Náyades y Nacho han visto una serie de imágenes que no han hecho más que elevar la tensión entre ellos. Las imágenes han comenzado mostrando cómo Náyades y Andrea conectaban mucho y traspasaban todos los límites. Además, ambos han recordado el momento en el que tuvieron un fortuito encuentro en la hoguera de las chicas, lo que, según Náyades, le sirvió para dudar como nunca de su relación.

Las siguientes imágenes que han visto han sido una serie de confesiones de Náyades en las que duda, y mucho, de Nacho y de su relación. Ha sido aquí cuando Náyades ha dicho que antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 11' se sentía "estancada".

La hoguera ha avanzado, con Náyades haciendo confesiones del estilo "me he dado cuenta de que no estoy enamorada" y un Nacho muy decepcionado con todo lo que estaba escuchando de ella, algunas cosas sorprendentemente nuevas para él.