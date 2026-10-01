La isla de las tentaciones 11 01 octubre 2026

El participante de 'La isla de las tentaciones 11' se salta las normas para reencontrarse con su pareja y ambos protagonizan un desgarrador momento ante Sandra Barneda

La segunda hoguera de las chicas ha quedado marcada, sin duda, por la irrupción de Nacho y su desgarrador momento con Náyades, incumpliendo por completo las normas del programa y dejándonos uno de los momentazos, sin duda, de 'La isla de las tentaciones 11'. Todo ha ocurrido con una Náyades rota viendo las imágenes de Nacho, dejándose cada vez llevar más en 'Villa Playa' y participando en todos los juegos de las solteras en la villa, además de dejarnos confesiones que nos hacen ver, quizás, tras las últimas imágenes que vio de Náyades, que va a intentar disfrutar de esta experiencia al máximo.

Además, Sara le atrae y la conexión que tiene con la tentadora es cada vez más grande: "Es lo que menos me esperaba de ver... que siente una conexión emocional con alguien y que está a gusto", ha dicho una Náyades que, en parte, ve esto como una reacción a lo que puede ver de ella en su villa. "Tiene esa parte negativa en cuanto a reaccionar. Si yo no hubiera dado el paso, él no lo hubiera dado...", ha subrayado. Tras ver más imágenes de Nacho, Náyades se ha vuelto a romper, esta vez estallando más que antes y dejando claro que ella está poniendo más límites con Andrea que Nacho con Sara: "Se da la manita con ella y dice que es la que más le entiende... creo que hay diferencia. Él se está tentando, pero ¿de qué forma lo está haciendo? Yo lo hago de corazón", ha subrayado una Náyades que reconoce que si no ha ido a más con Andrea es por "no hacerle daño a Nacho": "Si no, ya le habría comido la boca. Cuando estoy con Andrea no pienso en otra persona". Mientras tanto, en 'Villa Playa', Nacho -solo en el jardín- no se lo pensaría dos veces y rápidamente protagonizaría una huida única e irrepetible, además de épica, a través de la playa: "¡Nacho, Nacho!", han gritado sus compañeros de villa. No obstante, ya era tarde: Nacho ya estaba corriendo a través de la playa con un objetivo claro: ver a Náyades y poder tener una conversación con ella.

¡Nacho irrumpe en plena hoguera de las chicas! De repente, Nacho ha entrado en plena hoguera de las chicas, con una Sandra Barneda intentando parar el momento sin éxito y con el joven yendo directo a por Náyades: "Por favor. ¿Qué estás haciendo? Te estoy respetando más que nada en el mundo. Me vas a perder de verdad, piensa, ¡confía en mí!". Náyades, por su parte, ha achacado todo a que tiene "un montón de dudas". "Te estoy respetando más que nada en el mundo. Me estás rompiendo el corazón... me vas a perder para siempre. No me vas a volver a ver, eh", ha dicho Nacho. Finalmente, las chicas se han alejado de la hoguera y Sandra Barneda se ha llevado a Nacho: "Evidentemente, esto va a tener consecuencias. ¡Vuelve a Villa Playa ahora mismo!". Finalmente, Nacho se ha ido con una Sandra Barneda que le ha gritado un directo: "Confío en ti". No obstante, las dudas e incertidumbre han aparecido todavía más que antes en el participante de 'LIDLT 11': "No sé si me ha entendido, ¿de qué me vale que se ponga a llorar y se ponga así? Ahora que tiene dudas...".

Nacho irrumpe por sorpresa en la hoguera de las chicas y vive un doloroso momento con Náyades: “Tengo dudas, lo siento mucho”