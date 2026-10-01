La isla de las tentaciones 11 01 octubre 2026

El próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11' llega cargado de tensión, con una hoguera que promete emociones fuertes y nuevas imágenes que harán tambalear a los protagonistas

Como hemos visto en el avance del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 11', el próximo capítulo llega cargado de novedades y momentos de máxima tensión. Sandra Barneda anunciará que la hoguera se enciende para uno de los protagonistas, mientras la tentación volverá a imponerse en la villa. Además, Paola tendrá que enfrentarse en directo a las imágenes de lo que está haciendo su pareja y viviremos muchos más momentos que prometen dar mucho de qué hablar.

Y es que nuevas fiestas tendrán lugar en Villa Montaña y Villa Playa y todo saltará por los aires, puesto que las parejas y los tentadores y tentadoras cada vez se conocen más y todo avanza a pasos agigantados. Por otro lado, Sergio vivirá uno de sus momentos más duros en su villa: "Me voy a volver loco, tío", asegurará este. Y luego están Andrea y Náyades, que seguirán a lo suyo, con juegos y acercamientos que nos hacen ver que lo que tienen es algo más que una simple relación.

Avance | La hoguera se enciende para uno de ellos, el duro visionado de Paola y la tentación vence de nuevo