Como hemos visto en el avance del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 11', el próximo capítulo llega cargado de novedades y momentos de máxima tensión. Sandra Barneda anunciará que la hoguera se enciende para uno de los protagonistas, mientras la tentación volverá a imponerse en la villa.
Además, Paola tendrá que enfrentarse en directo a las imágenes de lo que está haciendo su pareja y viviremos muchos más momentos que prometen dar mucho de qué hablar.
Y es que nuevas fiestas tendrán lugar en Villa Montaña y Villa Playa y todo saltará por los aires, puesto que las parejas y los tentadores y tentadoras cada vez se conocen más y todo avanza a pasos agigantados.
Por otro lado, Sergio vivirá uno de sus momentos más duros en su villa: "Me voy a volver loco, tío", asegurará este. Y luego están Andrea y Náyades, que seguirán a lo suyo, con juegos y acercamientos que nos hacen ver que lo que tienen es algo más que una simple relación.
También, Juanpi y Mara vivirán situaciones que, quizás, ni ellos mismos se imaginarían... o sí. Como también Gema y su tentador favorito, Javi, que darán pasos en su relación inimaginables.
Y luego, en 'Villa Playa', habrá un punto de inflexión tras un mensaje de Sandra Barneda que pillará a todos los chicos completamente desprevenidos: "Hola, chicos... la hoguera acaba de encenderse para uno de vosotros".
No será la única irrupción de Sandra Barneda en el siguiente programa: la presentadora también aparecerá en 'Villa Montaña' con imágenes para las chicas, concretamente para Paola.
Todo esto en un programa donde las chicas afrontarán una nueva hoguera que las llevará al límite.