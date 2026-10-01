Como ya adelantaba Sandra Barneda , la segunda hoguera de las chicas ' La isla de las tentaciones 11 ' es desgarradora e histórica . Y no le faltaba razón. Todas ellas vivían un durísimo momento al ver las imágenes de sus parejas y Gema, Paula y Paola han protagonizado un momento de lo más sobrecogedor .

Cuando Gema, en las primeras imágenes para ella en esta hoguera, pensaba que había visto un beso de Rubén con Nataly en uno de los juegos, ni siquiera se quedaba para asegurarse, corría desesperada por la playa y Paula iba tras ella, algo que también intentaba Paola, pero Sandra Barneda conseguía interceptarla.

Mientras Paola, completamente rota, le aseguraba a la presentadora que “no puede con esto”, Gema y Paula corrían todo lo deprisa que podían por la playa en busca de sus parejas desesperadas por todo lo visto en las imágenes.

Pero Gema no podía más y se caía en la orilla mientras era completamente mojada por las olas, lo que hacía parar a Paula y ser su mayor apoyo en este momento tan duro para ella: “Relájate, por favor. Vales más que él, ¿lo entiendes? No te merece” Dándole el abrazo que la sostenía para no volver a caer a la arena.