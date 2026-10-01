Como ya adelantaba Sandra Barneda, la segunda hoguera de las chicas 'La isla de las tentaciones 11' es desgarradora e histórica. Y no le faltaba razón. Todas ellas vivían un durísimo momento al ver las imágenes de sus parejas y Gema, Paula y Paola han protagonizado un momento de lo más sobrecogedor.
Cuando Gema, en las primeras imágenes para ella en esta hoguera, pensaba que había visto un beso de Rubén con Nataly en uno de los juegos, ni siquiera se quedaba para asegurarse, corría desesperada por la playa y Paula iba tras ella, algo que también intentaba Paola, pero Sandra Barneda conseguía interceptarla.
Mientras Paola, completamente rota, le aseguraba a la presentadora que “no puede con esto”, Gema y Paula corrían todo lo deprisa que podían por la playa en busca de sus parejas desesperadas por todo lo visto en las imágenes.
Pero Gema no podía más y se caía en la orilla mientras era completamente mojada por las olas, lo que hacía parar a Paula y ser su mayor apoyo en este momento tan duro para ella: “Relájate, por favor. Vales más que él, ¿lo entiendes? No te merece” Dándole el abrazo que la sostenía para no volver a caer a la arena.
Todo mientras Sandra Barneda animaba a Paola en la arena de la playa detrás de la hoguera, ya que la participante de 'La isla de las tentaciones 9' tenía claro en este momento que no quería continuar en ‘La isla de las tentaciones’ al ver que la situación de sus compañeras le ha sobrepasado y pensar que no iba a poder sostener lo que le esperaba a ella: “Venga, por favor. Dame un abrazo y prométeme que vas a ser fuerte”. Palabras de la presentadora que conseguían tranquilizarla y que volviese junto a Mara y Náyades, que esperaban sentadas frente al fuego de la hoguera.
Era entonces cuando Paula y Gema, unidas y con la primera ayudando a su compañera a volver tras haberse hecho daño en un tobillo mientras corría desesperaba y se preguntaba cómo Rubén le puede estar haciendo esto.
Ya en su vuelta a la hoguera, Paula aseguraba que “están cansadas de ver esas actitudes y le mata no poder decírselo”. Gema explicaba que pretendía “decirle a él cuatro cosas y quedarse a gusto porque siente mucho odio dentro”.
Todo mientras Sandra Barneda les recordaba que “no pueden hacer eso” y que tienen que esperar a la hoguera final. Pero la presentadora no dudaba en decirles unas reconfortantes palabras ante este complicado momento en la hoguera.