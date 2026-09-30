Nataly Núñez, la 'tentadora de los futbolistas' que también ha hecho caer a Rubén en 'LIDLT 11'

La isla de las tentaciones 30 septiembre 2026

Nataly Núñez es capaz de revolucionar la villa de 'La isla de las tentaciones', pero también de llamar la atención de futbolistas y deportistas de renombre

Algunos de los participantes de 'La isla de las tentaciones' acuden para poner a prueba su amor, comprobar si su relación es tan fuerte como piensan o si son incapaces de evitar dejarse seducir por los solteros o solteras de la villa. Porque esa es precisamente la función de los demás participantes, los solteros o tentadores: seducir. Ellos y ellas son la tentación personificada y en sus manos está seducir a aquellos participantes que les parecen más atractivos o con quienes tienen más conexión. Si tienen éxito, puede que encuentren a un compañero o compañera de vida, por lo que no es raro que repitan en caso de tener opción. Esto es precisamente lo que ha hecho Nataly, quien ya participó en ediciones anteriores y ahora regresa como tentadora VIP.

Así ha sido el paso de Nataly Núñez por 'LIDLT' En la actual edición de 'La isla de las tentaciones', Nataly ha acudido como soltera VIP, una nueva oportunidad de conocer a alguien especial o de dejar que la química con alguno de los participantes surja. De momento, Rubén parece ser el participante con el que más afinidad ha tenido, tanto es así que entre ellos ya ha habido algunos momentos de gran tensión al besarse en la piscina.

Rubén ha acudido al programa para poner a prueba su relación con Gema y de momento las cosas se encuentran en un punto complicado. Será necesario darle un poco de tiempo a la situación para saber si se trata de algo definitivo o este beso se convierte en la confirmación que Rubén necesita para asegurarse a sí mismo que Gema es la mujer de su vida (otra cosa será lo que Gema opine al respecto). Esto podría parecer un tanto contradictorio, pero exactamente eso sucedió en la octava edición de 'La isla de las tentaciones', la anterior donde se pudo ver a Nataly y en la que, tras besarse con Joel, este decidió que en realidad estaba más que preparado para pelear por su relación con Andrea. Completamente arrepentido de lo sucedido con Nataly, pedía una hoguera de confrontación. En ella Joel reconocía todo lo sucedido con Nataly (aunque era imposible negarlo, las imágenes están ahí para que ambos las vean) y también le contaba a su chica cómo esto le había hecho darse cuenta de lo mucho que la quería y la amaba. Después descubría que Andrea se había besado con Borja como venganza ante las imágenes de su pareja y ella no se arrepentía. No obstante, tras muchos reproches y muchas lágrimas, ambos decidían darle una oportunidad más a su relación y se marchaban juntos del programa. Los futbolistas que han caído en la tentación de Nataly Núñez Nataly conseguía su cometido, poner a prueba la relación de esta pareja. En el camino no encontraba el amor, por lo que no es raro que, pasado un tiempo, haya decidido que podía darle una nueva oportunidad a este programa que tantos buenos ratos proporciona. Los participantes no siempre encuentran el amor, pero hacen grandes amistades y conocen a gente muy interesante. No parece que Nataly necesite un programa de televisión para encontrar a alguien que le alegre el corazón, por lo menos si tenemos en cuenta su lista de conquistas. Parece que la joven tiene un tipo o, por lo menos, algunos de ellos tienen ciertos aspectos en común, como su profesión, pues son varios los futbolistas que le han conquistado o se han dejado conquistar por Nataly.