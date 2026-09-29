En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', que se emitirá en Telecinco este miércoles a partir de las 23:00 horas -y que se podrá ver repetido de manera íntegra en Mediaset Infinity-, todo saltará por los aires en la hoguera de las chicas al descubrir lo que sus parejas están haciendo en Villa Playa.
En primer lugar, Paula verá a un Kico "cachondo perdido": "No está controlado", asegura la pareja del de Palma de Mallorca, como bien hemos podido ver en el avance que ha emitido el programa. "Es ir a matarme por dentro", dirá en un momento dado Paula, entre lágrimas.
Pero no será la única chica de 'La isla de las tentaciones 11' que no tendrá una hoguera fácil: Náyades verá a un Nacho dejándose llevar como nunca en Villa Montaña. Un Nacho que, en plena hoguera de las chicas, protagonizará otra huida épica por la playa.
Sus gritos llegarán hasta una Sandra Barneda que se verá obligada a intervenir para que no irrumpa en la hoguera de las chicas.
Además, Gema lo descubrirá todo sobre Rubén y sus besos con Nataly y, siguiendo la estela de Nacho, se irá de la hoguera de las chicas y, destrozada como nunca, protagonizará una huida sin igual.
Pero las huidas no pararán ahí, con Paola haciendo lo mismo que su compañera y echando a correr por la playa tras ver el beso entre Sergio e Irini, su tentadora favorita desde el principio de la aventura.
Por último, Náyades y Andrea seguirán avanzando y mucho, ¿traspasando todos los límites y con la tentación ganando la batalla?
Todo esto y mucho más, en el próximo programa de 'LIDLT 11', este miércoles, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.