La isla de las tentaciones 11 29 septiembre 2026

En el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’ la hoguera de las chicas queda marcada por el dolor, las lágrimas y las reacciones de muchas de ellas al descubrir lo que hacen sus parejas en Villa Playa

En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', que se emitirá en Telecinco este miércoles a partir de las 23:00 horas -y que se podrá ver repetido de manera íntegra en Mediaset Infinity-, todo saltará por los aires en la hoguera de las chicas al descubrir lo que sus parejas están haciendo en Villa Playa. En primer lugar, Paula verá a un Kico "cachondo perdido": "No está controlado", asegura la pareja del de Palma de Mallorca, como bien hemos podido ver en el avance que ha emitido el programa. "Es ir a matarme por dentro", dirá en un momento dado Paula, entre lágrimas.

Una nueva huida de Nacho por la playa de 'LIDLT 11' Pero no será la única chica de 'La isla de las tentaciones 11' que no tendrá una hoguera fácil: Náyades verá a un Nacho dejándose llevar como nunca en Villa Montaña. Un Nacho que, en plena hoguera de las chicas, protagonizará otra huida épica por la playa. Sus gritos llegarán hasta una Sandra Barneda que se verá obligada a intervenir para que no irrumpa en la hoguera de las chicas.

Avance | Las chicas estallan como nunca al ver las imágenes de sus parejas en la hoguera: huidas y mucho dolor