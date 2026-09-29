La isla de las tentaciones 11 29 septiembre 2026

Miguel acaba roto por completo al descubrir que Mara y Juanpi están juntos en la villa y asegura sentirse engañado tras ver la complicidad entre ambos en la villa

Miguel ha llegado a 'La isla de las tentaciones 11' con un objetivo muy claro: que Mara le demuestre que le puede ser fiel y que ha dejado atrás todo su pasado. Y es que Miguel no confía mucho en Mara, por lo que también quiere que, tras esta aventura, la confianza entre ellos sea más alta que nunca.

A pesar de que Miguel ha afrontado su primera hoguera este lunes, puesto que ha sido el último en llegar junto a su pareja, ya ha habido imágenes para él, como bien le ha anunciado Sandra Barneda. Unas imágenes que pasan por la entrada de Mara a 'Villa Montaña', conociendo a sus nuevos compañeros. "Tú eres mi prototipo", le dice a uno de los tentadores, tras presentarse. Una Mara que apenas tarda unos segundos en adaptarse muy pero que muy bien a sus compañeros (y ellos a ella) y jugar a juegos, reírse, conocer sin tapujos... pero, sin duda, si hay algo que ha descolocado a Miguel ha sido la inesperada entrada de un tentador.

Miguel se rompe al ver la complicidad de Mara con Juanpi tras descubrir que están juntos en la villa: “Me siento engañado"

Este tentador es Juanpi, que no solo ha provocado la reacción de Miguel, sino la del resto de los chicos: "¿Qué me estás contando?", "buah, chaval" o "es de locos", han sido algunas de las reacciones de estos. "Qué barbaridad", ha dicho Nacho, sin dar crédito. Además, Mara no oculta su sorpresa al ver de nuevo a Juanpi, llenándose de confesiones ante sus nuevas compañeras, confesando que con "Juanpi era perfecto todo", entre otras cosas. Miguel ha reconocido que se esperaba que entrara Juanpi: "No me sorprende".

Miguel, completamente derrumbado en su primera hoguera en 'LIDLT 11'

No obstante, hay algo que no entiende Miguel, que es el hecho de que, si le da igual que entre su expareja, "le tiemble la mano" (a Mara). También le sorprende a Miguel que ya se están pasando hielos a modo de juego: "No he visto gran cosa, pero me decepciona un poco". La conversación de Juanpi y Mara que provocan las lágrimas de Miguel Las imágenes no se han acabado ahí: a continuación, Sandra Barneda ha dado paso a una conversación de Juanpi y Mara llena de complicidad entre ellos y abriéndose ante el resto de sus compañeros sobre todo lo bueno que han vivido en su relación, además de confesar en qué puntos nunca han tenido ningún problema.