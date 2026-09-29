La isla de las tentaciones 11 29 septiembre 2026

Nacho no puede contener la emoción después de ver las imágenes de Náyades con Andrea y protagoniza una desesperada carrera por la playa en busca de su pareja

Durante la última hoguera de Nacho, la profunda conexión que vio entre Náyades y su soltero favorito, Andrea, le dejó absolutamente roto. Desde entonces, Nacho se encuentra en una espiral de emociones... que han acabado con el participante de 'La isla de las tentaciones 11' protagonizando una huida épica y, en parte, también agónica tras ver a Andrea y Náyades muy pero que muy cerca.

Llegado el momento de la verdad, Nacho se ha expuesto a un popurrí de imágenes entre Náyades y Andrea con besos, abrazos, toqueteos, juegos y mucha, pero que mucha complicidad y afinidad de por medio: "Confío mucho en ti", o "¿qué vamos a hacer en verano?" son algunas de las cosas que ha tenido que escuchar Nacho de Náyades hacia Andrea. Nacho ha comentado al ver todo que, en su opinión, cuando de verdad estás enamorado de alguien "estas cosas no te salen": "No se está acordando de mí en ningún momento", ha dicho un Nacho que llama a Náyades "incoherente". Por otro lado, Nacho ha recordado cuando Náyades "juzgó a sus compañeros" por su pasado asegurando que "habían sido infieles" y reconociendo que le daba miedo que Nacho se dejara llevar por ellos, cuando realmente ahora ella no tiene, por así decirlo, 'nada que decir al respecto'.

Las imágenes no se han acabado ahí: alguna que otra confesión de Náyades ante Andrea y un juego con el agua que, para Nacho, "no es un juego", han terminado por la completa "decepción" de Nacho. Y en su posterior confesión, Nacho ha asegurado que, en su día, Náyades le dijo que no estaría jamás con él y que le veía poco hombre. Pero todavía quedaba la estocada final. Nacho ha tenido que afrontar las imágenes más duras de Náyades con Andrea en la piscina y su casi beso, en aquella reconciliación que tuvieron en Villa Montaña tras uno de sus primeros rifirrafes en su convivencia, además de tener que enfrentarse a un momento de celos y posterior cabreo de Náyades tras la entrada de Mara y su saludo con Andrea (ya que se conocían de otra edición). La huida de Nacho por la playa