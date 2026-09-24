Si hay una participante de 'La isla de las tentaciones 11' y un tentador que están avanzando y mucho en esta aventura que están viviendo en República Dominicana , esos son Náyades y Andrea Sabatini . Ambos se están dejando llevar en su experiencia en la isla y eso se nota. No obstante, los rifirrafes entre ellos han empezado a aparecer, aunque la reconciliación no tarda en llegar.

En un momento dado en Villa Montaña, Andrea estaba lavándose los dientes y Náyades, con Cristian a pocos metros enfrente de ella, le ha dicho al italiano que se tenía que preocupar del feriante (después de que este dijera que le estaba vigilando porque estaba "muy cerca de él"): "No eres mi novia, no me tengo que preocupar". "Ya no le hablo hasta mañana", ha dicho Náyades, que se ha cogido un tremendo cabreo.

Finalmente, Andrea y Náyades han tenido una conversación en privado para aclarar las cosas, pero las cosas entre ellos se han puesto más tensas todavía y han acabado cada uno en un sitio, con Náyades recordando que su novio está en la otra villa y que no va a consentir comportamientos ni frases así.

"¿Estamos tontos?", se ha preguntado Náyades. Y es que esto para ella es algo más que un cabreo: le da una pista de cómo puede ser el tentador si algún día se enfadan: "Qué orgulloso".