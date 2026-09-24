La isla de las tentaciones 11 24 septiembre 2026

La pareja se enfrenta a una intensa hoguera de confrontación marcada por los reproches, la tensión y las dudas sobre su relación

Nando, completamente superado tras su última hoguera en 'La isla de las tentaciones 11' -y ver la afinidad que Isa mantenía con Borja cada vez mayor- se ha visto superado por todo y le ha pedido a Sandra Barneda una hoguera de confrontación con su pareja. Una hoguera de confrontación en donde ambos han podido hablar de todo y han tomado una decisión final sobre su futuro en República Dominicana. Y es que hay que recordar que fue el propio Nando quien, durante el pasado programa, ya dejó caer en una de las fiestas de Villa Playa que pediría una hoguera de confrontación.

Llegado el momento, y después de que la tensión se apoderase como nunca de la hoguera de confrontación, Sandra Barneda les ha planteado la gran pregunta. En primer lugar, le ha preguntado a Nando cómo quiere abandonar 'La isla de las tentaciones', "con Isa, solo o con un nuevo amor". El alicantino no se lo ha pensado dos veces y ha respondido que con Isa. Posteriormente, Sandra Barneda se ha dirigido a Isa: "Ahora es un turno", le ha dicho la presentadora, para plantearle exactamente lo mismo. "Sinceramente, he estado muy a gusto en la villa. Cuando me has dicho que tenía la hoguera de confrontación no me lo creía. Le entiendo, porque creo que nunca ha tenido ese miedo a perderme", ha dicho Isa. Pero sus palabras no se han quedado ahí: según Isa, eso se traduce en que Nando "no se ha tentado", lo cual demuestra que está para ella al 100%. "Le quiero con toda mi alma. Sé que es la persona de mi vida y sé que por mucho que Borja fuera mi tentación, sé que no hubiera caído realmente. Estoy enamorada de 'Nandito' y me quiero ir con él", ha señalado la joven. Tras esta doble decisión, ahora toca que ambos continúen lo que tienen, pero fuera de 'LIDLT 11'. Y es que lo que está claro es que esta experiencia les ha abierto una nueva etapa en sus vidas, eligiendo ambos marcharse juntos y poniendo, ahora sí que sí, punto y final a su corta pero intensa aventura en República Dominicana.

Isa y Nando toman una decisión clave sobre su futuro tras una tensa y agitada hoguera de confrontación

Tensión, reproches y muchas cuentas pendientes Sin duda, la tensión ha sido la principal protagonista en la hoguera de confrontación entre Nando e Isa. Primero de todo ha llegado el alicantino, que ha mostrado su enfado, sobre todo, con las palabras que ha dicho Isa sobre él en su villa: "¿Para qué me traes aquí? ¿Para reventarme?", ha dicho un Nando presa del miedo por si Isa se pudiera dejar llevar con Borja, su tentador favorito. Luego ha entrado Isa, que ya de entrada le ha preguntado, con cara de extrañada total, un sincero: "¿Qué haces?". Los reproches se han sucedido entre los dos, con una Isa echándole en cara que acudían allí para ganar confianza y un Nando muy dolido por lo que vio de ella en las imágenes de su hoguera.

Isa y Nando afrontan una tensa hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones' y toman una decisión clave sobre su futuro como pareja.