En el avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', viviremos emociones muy intensas y los acercamientos se sucederán como nunca, 'rozando lo prohibido'. Todo esto tras un programa que puedes ver de nuevo en Mediaset Infinity y que nos hace mordernos las uñas y contar las horas para que llegue cuanto antes el próximo lunes.
En primer lugar, Rubén y Nataly seguirán avanzando como nunca y volverán a la habitación del novio de Gema, ¿quizás para dar un paso más en lo que mantienen dentro de la villa? Paralelamente, Gema avanzará y mucho con su tentador favorito, Javi: "¿Vas a soñar conmigo hoy?".
Pero no es la única 'parejita' que avanzará en su villa: Paula y Fran Aveiro protagonizarán un íntimo momento en el jacuzzi, entre risas y muchas confesiones. Y, de nuevo, la luz de la tentación ha vuelto a sonar en Villa Montaña... ¿cuál será la razón?
Además, Kico y Paula nos dejarán conversaciones que van a dar mucho de qué hablar, conociéndose mejor y dando lugar a muchas interpretaciones. Y Nacho se derrumbará en un momento dado, necesitando como nunca el apoyo de sus compañeros de villa.
Por otro lado, están Sergio e Irini, quien le preguntará al novio de Paola algo que no pasará para nada desapercibido: "¿Que si no me apetece liarme contigo? Claro que sí".
Además, una nueva hoguera de los chicos nos dejará momentos únicos y sorpresas que nos van a dejar boquiabiertos. Y comienzan las huidas a la otra villa, después de que Gema lo descubra todo y Paola se dé cuenta de lo que Sergio está haciendo en la otra villa.
Todo esto y mucho más, en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', en Telecinco.