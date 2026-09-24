La isla de las tentaciones 11 24 septiembre 2026

El próximo programa llega cargado de emociones, nuevos acercamientos y conversaciones que harán saltar por los aires la convivencia en las villas

En el avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 11', viviremos emociones muy intensas y los acercamientos se sucederán como nunca, 'rozando lo prohibido'. Todo esto tras un programa que puedes ver de nuevo en Mediaset Infinity y que nos hace mordernos las uñas y contar las horas para que llegue cuanto antes el próximo lunes.

En primer lugar, Rubén y Nataly seguirán avanzando como nunca y volverán a la habitación del novio de Gema, ¿quizás para dar un paso más en lo que mantienen dentro de la villa? Paralelamente, Gema avanzará y mucho con su tentador favorito, Javi: "¿Vas a soñar conmigo hoy?". Pero no es la única 'parejita' que avanzará en su villa: Paula y Fran Aveiro protagonizarán un íntimo momento en el jacuzzi, entre risas y muchas confesiones. Y, de nuevo, la luz de la tentación ha vuelto a sonar en Villa Montaña... ¿cuál será la razón?

Avance | 'La isla de las tentaciones 11' en estado puro: acercamientos, confesiones y ¡huidas a la otra villa!: "¿Habéis escuchado algo?"