Paola se ha enfrentado a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 11' después de enterarse en República Dominicana que Irini , una de las solteras con las que Sergio comparte villa , y su pareja compartieron besos en un encuentro que tuvieron fuera, algo que ella desconocía, aunque no estaban juntos. Y así se enfrentaba a sus primeras imágenes en la 'tablet '.

La complicada hoguera de Paola

El acercamiento de Sergio con Irini en 'Villa playa' era lo que podía ver cuando se encendía la tablet, molestaba a Paola: "Está jugando y se lo está pasando bien, pero tiene comentarios el primer día, ¿te quieres ir a la mierda? Que si me pone, que si me gusta, está en su salsa". La que reflexionaba sobre que no se le está viendo nada incómodo, como a ella si le ha pasado en su villa.

Pero esto iba a más, según iba descubriendo imágenes podía ver más cerca a su pareja con Irini y lo cómodos que están juntos, la dejaban en 'shock': "No sé ni explicarme, lo que estoy viendo no va conmigo, con la persona que soy yo". Y esto provocaba que no pudiera reprimir sus lágrimas: "No me lo merezco, te lo juro por mi vida. Soy una chica con las cosas claras y este señor no lo tiene claro, eso es lo que me molesta. Esas miradas y esas cosas, ¿te quieres cortar un poco? Lo bueno es que lo estoy viendo. Nunca en mi vida me ha sentido así de dolida y de triste, verme lo mal que me he visto en mi villa y mi pareja no se me olvida en 4 días y se ve que a él sí".

Paola, tras ver las imágenes de Sergio: "Mi corazón está roto, no me lo esperaba"

Pero más desconcertada se quedaba al saber que había más imágenes que ver, las que le mostraban los acercamientos en la piscina entre Sergio e Irini, el juego entre ellos y sus muestras de cariño: "De buena soy tonta y me creo que todo el mundo es como yo y a la vista está que no. Llevo dos días mal y no sé si a él se le está yendo la pinza. Se está olvidando y yo puedo tener a Josué delante de mí y me da igual, no hago lo que está haciendo mi novio. No me lo esperaba, mi corazón está roto".