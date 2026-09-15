Náyades y Andrea, cada vez más cerca en el jacuzzi: "¿Fuera eres también así de activa?"

La isla de las tentaciones 15 septiembre 2026

Tras su conexión inicial y algunas charlas en el jardín, Náyades ha dado un paso más y se ha metido a solas en el jacuzzi con Andrea Sabatini

En la ceremonia de presentación de solteros y solteras de 'La isla de las tentación 11', Náyades desveló que, antes del inicio de su relación con Nacho de Borbón, había hablado por Instagram con Andrea Sabatini, uno de los tentadores VIP de esta edición. A él ha sido al que le ha entregado el collar de flores para tener una primera cita juntos. La complicidad entre ellos no ha necesitado de muchas citas para desarrollarse. Náyades y Andrea se han mostrado muy cómodos hablando juntos en las fiestas y en el borde de la piscina, donde ella le ha hecho caricias en el pelo mientras él se apoyaba en sus piernas.

Náyades da un paso más Aunque en ese momento, ella permanecía fuera de la piscina, unos minutos más tarde ha decidido ponerse el bikini y dar un paso más al meterse a solas en el jacuzzi con su tentador favorito. Josué, al verlos, le ha confesado a Paola que cree que Náyades va a hacer daño a Nacho con su actitud. Nada más entrar en el jacuzzi, la estudiante de Derecho ha cogido de la mano a su soltero y le ha dicho: "Siempre activa, nunca quieta"; lo que ha motivado la pregunta de Andrea: "¿Fuera también eres así de activa?". "Mucho más", le ha respondido ella, que le ha confesado que le gustan mucho "los planes un poco locos", tras lo cual le ha atraído hacia sí con la mano. Un momento de intimidad que sigue en el sofá exterior, donde se piropean mutuamente en una conversación que se podrá ver en el próximo programa.

Náyades y Andrea en el jacuzzi