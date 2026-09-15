La isla de las tentaciones 15 septiembre 2026

Kico no ha podido contenerse al descubrir que Fran era el elegido de Paula para su primera cita

La ceremonia de las primeras citas de 'La isla de las tentaciones 11' ha sido una auténtica montaña rusa para Kico. El novio de Paula no ha comenzado con buen pie el encuentro y, según avanzaba, todo empeoraba por momentos. Tanto, que ha terminado abandonando el lugar de grabación y ha huido corriendo hacia la playa entre gritos desesperados. Todo ha comenzado con Kico lanzando mensajes a Paula. Sandra Barneda se ha percatado y le ha preguntado qué era lo que le estaba diciendo: "Ella y yo, antes de empezar la experiencia, estuvimos hablando de quién nos podía tentar, y ella me puso de ejemplo a este chico". Kico se refería a Fran, que ha sido uno de los principales motivos que le han hecho estallar. Y es que, Kico le ha reprochado a Paula que no saliera en su defensa cuando ambos tuvieron un rifirrafe en la ceremonia de los solteros: “Sabes que hay unos límites que no voy a tolerar. Te amo, tenemos algo maravilloso, pero se puede joder si no haces las cosas bien”, ha continuado.

Paula ha tratado de explicarle que su actitud no estuvo bien y que tuvo faltas de respeto hacia Fran y hacia los solteros en general. Kico no ha aceptado esta crítica y ha comenzado a entrar en bucle: “¿Les defiendes a ellos o a mí? ¿Quién es tu pareja? Estos pringados no son tu pareja, no son nada. No ladréis, que no es vuestro momento”. El toque de atención de Sandra Barneda Ha sido entonces cuando, nuevamente, Kico ha protagonizado un enfrentamiento con los solteros que ha terminado con la intervención de Sandra Barneda: “Kico, no voy a consentir que faltes al respeto de esta manera. Tienes que disculparte con los solteros, no puedes insultarles. Contrólate, por favor”. Pero esto ha sido tan solo en principio. Los nervios de Kico iban en aumento y ha terminado por perderlos cuando Paula le ha confirmado que su cita iba a ser para Fran.

Kico pierde los nervios y huye entre gritos y golpes de la ceremonia de citas: "Esta es su otra faceta"