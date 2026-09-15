Las parejas de ‘La isla de las tentaciones 11’ ya están viviendo al máximo la experiencia. Desde que llegaron a República Dominicana han vivido momentos de angustia y miedo por perder a sus parejas, e incluso celos en varias ocasiones. Pero ahora todos ellos han comenzado a disfrutar la aventura.
Eso sí, hay quienes avanzan de una manera más rápida. Es el caso de Náyades, que desde que vio a Andrea aparecer como tentador VIP de la edición, no ha dejado de dar pequeños pasos con él. En el próximo programa, les veremos más cerca que nunca. ¿Conseguirá la novia de Nacho resistir o caerá en la tentación?
No obstante, todo esto que está viviendo le provocará un tremendo quebradero de cabeza que no dudará en compartir entre lágrimas con sus compañeras de edición.
Además, viviremos la que será la primera hoguera de la temporada. Los chicos se enfrentarán a las imágenes de sus novias frente a Sandra Barneda. Llenos de nervios, verán en la tablet cómo se están comportando con los tentadores en Villa Montaña.
Gritos, enfados, decepciones y lágrimas se apoderarán de esta primera hoguera que, sin duda, marcará un antes y un después. ¡No te pierdas todo esto y mucho más en el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’!