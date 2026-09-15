La isla de las tentaciones 15 septiembre 2026

Ya puedes disfrutar del avance del próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’

Las parejas de ‘La isla de las tentaciones 11’ ya están viviendo al máximo la experiencia. Desde que llegaron a República Dominicana han vivido momentos de angustia y miedo por perder a sus parejas, e incluso celos en varias ocasiones. Pero ahora todos ellos han comenzado a disfrutar la aventura.

Eso sí, hay quienes avanzan de una manera más rápida. Es el caso de Náyades, que desde que vio a Andrea aparecer como tentador VIP de la edición, no ha dejado de dar pequeños pasos con él. En el próximo programa, les veremos más cerca que nunca. ¿Conseguirá la novia de Nacho resistir o caerá en la tentación? No obstante, todo esto que está viviendo le provocará un tremendo quebradero de cabeza que no dudará en compartir entre lágrimas con sus compañeras de edición. Primera hoguera de la edición

Avance | La temperatura sube por momentos en las villas y los chicos enloquecen en su primera hoguera: "Asqueroso"