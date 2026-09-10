Sin duda, si hay algo que ha pillado desprevenidas a las parejas en el segundo programa de 'La isla de las tentaciones 11' ha sido el momento en el que han aparecido los tentadores y tentadoras VIP. Y es que la prueba de amor de las parejas se ha complicado y mucho tras su irrupción.
De repente, seis tentadores VIP (tres solteros y tres solteras) se han puesto delante de las parejas y se han quitado las capas amarillas, tras lo que las reacciones no han tardado en aparecer: "No me lo esperaba para nada", se ha escuchado decir entre las chicas.
Irini, exparticipante de 'LIDLT 7', Paula, exparticipante de 'LIDLT 7', Nataly, exparticipante de 'LIDLT 8', Josué, exparticipante de 'LIDLT 4', Borja, exparticipante de 'LIDLT 8', y Andrea Sabatini, exparticipante de 'LIDLT 9', son los tentadores VIP que les pondrán a las parejas las cosas muy, pero que muy difíciles.
Nacho ha sido el primero en romper el hielo: Paula, tentadora VIP, tuvo algo con él antes de estar con Náyades. No tuvieron nada serio, pero se estuvieron conociendo hasta que Nacho conoció a su pareja actual y, desde ese "amor a primera vista", este no lo dudó y se fue con ella.
Pero, sin duda, Sergio ha sido al que más preocupado se le ha visto. El participante de 'LIDLT 11' tuvo algo con Irini cuando estaba con Paola, tras conocerla en los Carnavales de las Islas Canarias: "Tonteamos cuando Paola y yo nos dimos un tiempo".
"Tuvimos algo más que tonteo", ha señalado Irini, que ha dado más detalles, asegurando que "se liaron". Esto último, Sergio no se lo contó a Paola, puesto que tenía miedo de cómo habría reaccionado. Esta confesión ha descolocado por completo a Paola, ya que, a pesar de que no estaban, no se lo esperaba para nada. "Debería de haberlo sabido antes", ha dicho la canaria.
Pero no ha sido la única confesión que ha afectado a Sergio. Josué, de Málaga también, ha dicho que también sabe cosas: "Con una amiga mía de Málaga...", ha dicho el tentador VIP. Ante esto, Paola no ha podido evitar romperse por completo.
Josué ha contado más sobre lo que acababa de decir, señalando que se trata de Claudia, de 'La isla de las tentaciones': "Le hablaste y le dijiste de quedar y verla en persona. Pero no le aceptaste y se dio cuenta de que tenías novia".
Tras las presentaciones de los solteros VIP uno por uno, la tensión ha crecido como nunca, con varios momentos de tensión que no han pasado desapercibidos. Posteriormente, los tentadores VIP les han puesto los collares a sus chicos y chicas favoritos.
Pero, sin duda, si hay dos damnificados en todo esto han sido Sergio y, sobre todo, Paola, que ha tenido que abandonar en un momento dado la ceremonia de collares debido a las confesiones que los solteros VIP estaban soltando sobre su novio, sin reaparecer.