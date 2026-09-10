De repente, seis tentadores VIP (tres solteros y tres solteras) se han puesto delante de las parejas y se han quitado las capas amarillas, tras lo que las reacciones no han tardado en aparecer: "No me lo esperaba para nada", se ha escuchado decir entre las chicas.

Sin duda, si hay algo que ha pillado desprevenidas a las parejas en el segundo programa de 'La isla de las tentaciones 11' ha sido el momento en el que han aparecido los tentadores y tentadoras VIP . Y es que la prueba de amor de las parejas se ha complicado y mucho tras su irrupción.

Irini, exparticipante de 'LIDLT 7', Paula, exparticipante de 'LIDLT 7', Nataly, exparticipante de 'LIDLT 8', Josué, exparticipante de 'LIDLT 4', Borja, exparticipante de 'LIDLT 8', y Andrea Sabatini, exparticipante de 'LIDLT 9', son los tentadores VIP que les pondrán a las parejas las cosas muy, pero que muy difíciles.

Nacho ha sido el primero en romper el hielo: Paula, tentadora VIP, tuvo algo con él antes de estar con Náyades. No tuvieron nada serio, pero se estuvieron conociendo hasta que Nacho conoció a su pareja actual y, desde ese "amor a primera vista", este no lo dudó y se fue con ella.

Tensión entre Sergio y Paola tras las confesiones de los solteros VIP

Pero, sin duda, Sergio ha sido al que más preocupado se le ha visto. El participante de 'LIDLT 11' tuvo algo con Irini cuando estaba con Paola, tras conocerla en los Carnavales de las Islas Canarias: "Tonteamos cuando Paola y yo nos dimos un tiempo".

"Tuvimos algo más que tonteo", ha señalado Irini, que ha dado más detalles, asegurando que "se liaron". Esto último, Sergio no se lo contó a Paola, puesto que tenía miedo de cómo habría reaccionado. Esta confesión ha descolocado por completo a Paola, ya que, a pesar de que no estaban, no se lo esperaba para nada. "Debería de haberlo sabido antes", ha dicho la canaria.

Pero no ha sido la única confesión que ha afectado a Sergio. Josué, de Málaga también, ha dicho que también sabe cosas: "Con una amiga mía de Málaga...", ha dicho el tentador VIP. Ante esto, Paola no ha podido evitar romperse por completo.