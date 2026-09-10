Tras haber vivido la mítica gala de los solteros y la primera ceremonia de elección de citas, las parejas de ‘La isla de las tentaciones 11’ ya han experimentado en primera persona lo que significa vivir esta experiencia extrema en República Dominicana.
Los primeros enfrentamientos ya han llegado, y con ellos las primeras lágrimas y la aparición de los miedos y las dudas. Y es que los protagonistas de la edición ya empiezan a conectar con sus tentadores. Pero esto únicamente irá a más en el próximo programa: adelántate y descubre lo que llega con este avance.
La ceremonia de elección de citas terminará con nuevas broncas entre las parejas, especialmente entre Kico y Paula, y Rubén y Gema. Eso sí, los nervios se convertirán en disfrute en las villas, ya que llegarán los primeros juegos atrevidos y los bailes sensuales.
Todos los participantes de la edición empezarán a dejarse llevar, haciendo estallar las luces de la tentación tanto en Villa Playa como en Villa Montaña, bien con los famosos hielos, o con acercamientos inesperados. De hecho, sonará tantas veces, que Rubén se encargará de arrancarla con sus propias manos.
A todo esto, se sumará la primera hoguera de la edición. Los chicos verán por primera vez imágenes de sus novias en la tablet. Frente a Sandra Barneda, descubrirán cómo están actuando sus parejas con los tentadores.
Una hoguera en la que viviremos de todo: lágrimas, desconcierto e incluso patadas al famoso atril que sostiene la tablet. ¡No te pierdas todo esto y mucho más en el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’!