Tras haber vivido la mítica gala de los solteros y la primera ceremonia de elección de citas, las parejas de ‘La isla de las tentaciones 11’ ya han experimentado en primera persona lo que significa vivir esta experiencia extrema en República Dominicana.

Los primeros enfrentamientos ya han llegado, y con ellos las primeras lágrimas y la aparición de los miedos y las dudas. Y es que los protagonistas de la edición ya empiezan a conectar con sus tentadores. Pero esto únicamente irá a más en el próximo programa: adelántate y descubre lo que llega con este avance.

La ceremonia de elección de citas terminará con nuevas broncas entre las parejas, especialmente entre Kico y Paula, y Rubén y Gema. Eso sí, los nervios se convertirán en disfrute en las villas, ya que llegarán los primeros juegos atrevidos y los bailes sensuales.