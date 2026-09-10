Durante el segundo programa de 'La isla de las tentaciones 11' han tenido lugar las míticas presentaciones de los solteros y solteras ante los chicos y las chicas, todos presentes. Un momento, sin duda, de los más esperados del reality.

Andrea ha dado el pistoletazo de salida, definiéndose a sí misma como un "terremoto" y prometiendo "dejar temblando" a todos. "Parece que tiene 40", ha dicho una de las chicas, lo que ha provocado un pequeño choque y momento de tensión.

Escorza se tilda como un "poeta" y su presentación ha generado la risa entre los chicos. De hecho, alguno le ha apodado como el nuevo Gustavo Adolfo Bécquer. Después ha llegado el turno de Nieves, la que tuviera algo en su día con Rubén, quien ha preferido ni verla.

Javi, el 'Batman malagueño', también ha hecho su respectiva presentación, para posteriormente llegar Carolina, 'la tigresa dominicana'... hasta que ha llegado Fran, que se ha quedado en blanco y ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Kico: "Normal, con esa cara...", le ha dicho, lo que ha hecho que Fran salte.

Luego ha llegado Deva, Cristóbal (experto en el 'drive'), Neus, que se considera una sirena, dejando una presentación que ha gustado y mucho a las chicas, y Rubén, un conductor de ambulancia. Ante este último, los chicos han aplaudido después de las palabras de Kico: "El primero que no se le ha olvidado".