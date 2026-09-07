'La isla de las tentaciones 11' ya ha arrancado -después de todo el casting y proceso que se ha emitido en Mediaset Infinity- y con ello, se han dado las míticas presentaciones de los solteros y solteras en sus respectivas villas, con la presencia de las parejas de 'LIDLT 11', chicos por un lado y chicas por otro.
En primer lugar, han sido las solteras las que han hecho su presentación en 'Villa Playa': "Madre mía", se ha escuchado decir entre algunos de los chicos. De hecho, Kico ha confesado que no las veía y se ha tenido que acercar a ellas: "Se ve bien la cosa".
Este último ha reconocido, entre bromas, que además de ver mal tiene "mala memoria", pero ha señalado quién le parecía guapa, además del resto. En general, algunos se han dejado llevar por las primeras impresiones y otros, por su prototipo.
Andrea ha sido la primera en presentarse, considerándose "un auténtico terremoto". Adeva se ha tildado de "diosa", y posteriormente ha llegado el turno de Sara, Carolina (apodada por ella la "tigresa dominicana" y provocando la reacción del resto), Neus y Miriam.
Sandra Barneda les ha pedido de nuevo opinión a los solteros y, tras ello, se han podido conocer ya más de cerca tanto ellos como las tentadoras. Habrá que esperar ahora para ver los primeros acercamientos y quién tiene más afinidad con quién.
En 'Villa Montaña', y después de que las chicas marquen sus límites, estas han conocido a los solteros, no sin antes reconocer que tenían "muchas ganas de ello". Las reacciones no han tardado en aparecer: "Qué barbaridad" o "qué ganas de verles las caras" han sido algunas frases que se han escuchado entre las chicas.
Una vez las capas fuera, los solteros se han presentado uno por uno dejándonos auténticos momentazos. Antes de nada, Cristian, ex de 'Gran Hermano', ha causado mucho revuelo debido a que es influencer y ya ha participado en un reality de Telecinco.
Escorza ha dado el pistoletazo de salida a las presentaciones, para después llegar Aveiro (que ha subrayado que tiene ganas de enseñar "sus llaves prohibidas"), Cristóbal, Rubén (experto en "primeros auxilios"), Javi y, por último, Cristian.
Las chicas han dicho quién de ellos les han parecido los más guapos y, por último, se han visto las caras más de cerca y se han conocido ya en plenas facultades.