'La isla de las tentaciones 11' ya ha arrancado -después de todo el casting y proceso que se ha emitido en Mediaset Infinity- y con ello, se han dado las míticas presentaciones de los solteros y solteras en sus respectivas villas, con la presencia de las parejas de 'LIDLT 11', chicos por un lado y chicas por otro.

En primer lugar, han sido las solteras las que han hecho su presentación en 'Villa Playa': "Madre mía", se ha escuchado decir entre algunos de los chicos. De hecho, Kico ha confesado que no las veía y se ha tenido que acercar a ellas: "Se ve bien la cosa".

Este último ha reconocido, entre bromas, que además de ver mal tiene "mala memoria", pero ha señalado quién le parecía guapa, además del resto. En general, algunos se han dejado llevar por las primeras impresiones y otros, por su prototipo.

Andrea ha sido la primera en presentarse, considerándose "un auténtico terremoto". Adeva se ha tildado de "diosa", y posteriormente ha llegado el turno de Sara, Carolina (apodada por ella la "tigresa dominicana" y provocando la reacción del resto), Neus y Miriam.

Sandra Barneda les ha pedido de nuevo opinión a los solteros y, tras ello, se han podido conocer ya más de cerca tanto ellos como las tentadoras. Habrá que esperar ahora para ver los primeros acercamientos y quién tiene más afinidad con quién.