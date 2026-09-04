La undécima temporada de ‘La isla de las tentaciones’ está a punto de comenzar. De la mano de Sandra Barneda, cinco nuevas parejas han viajado hasta República Dominicana para poner a prueba su amor. Los protagonistas convivirán con solteros y solteras dispuestos a encontrar una conexión especial y a sacar sus mayores armas de seducción.

Y es que, tal y como ha adelantado la presentadora, esta nueva edición viene cargada de intensidad. Tanto, que se vivirá la que Sandra Barneda ha bautizado como "la hoguera más bestia" que ha vivido. Y no solo eso. También se avecina una gala de los solteros "muy fuerte".

Por ello no puedes perder detalle y te contamos dónde y cuándo vas a poder seguir todo lo que pase en la undécima edición de 'La isla de las tentaciones'.

Lunes y miércoles, en Telecinco

Nacho y Náyades, Nando e Isa, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Kico y Paula, las cinco parejas de la edición, pondrán a prueba su amor conviviendo por separado en dos villas de lujo con un grupo de solteros y solteras con gran capacidad de seducción.

La nueva edición del formato que llega este lunes a Telecinco, a las 23:00 horas, y contará con dobles entregas semanales en prime time. Y es que al lunes se une una segunda emisión los miércoles.

Los viernes, en Mediaset Infinity

A estas dos entregas en prime time, se une una vez más 'El Debate de las Tentaciones', convirtiéndose de nuevo en el complemente perfecto para entender todo lo que va sucediendo en las villas. Cada viernes, a partir del 18 de septiembre, Mediaset Infinity ofrecerá en primicia y en abierto material inédito de la mano de Sandra Barneda.

La cobertura digital del reality en Mediaset Infinity y las redes sociales del formato, que cuentan con más de 5 millones de seguidores, incluirá las noticias y los contenidos en vídeo más destacados de la experiencia, así como la emisión de todos los programas en directo y a la carta.

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